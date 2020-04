Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Commission va proposer un emprunt de €100 mds pour financer le chômage partiel Reuters • 02/04/2020 à 11:06









BRUXELLES, 2 avril (Reuters) - La Commission européenne va proposer jeudi d'emprunter 100 milliards d'euros garantis par des Etats européens pour financer un mécanisme de chômage partiel compte tenu de l'épidémie de coronavirus en cours qui a fragilisé l'économie, selon un document consulté par Reuters jeudi. Elle va également proposer d'augmenter les avances en espèces aux agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune de l'UE, de leur donner plus de temps pour déposer leur demande de soutien de l'UE et d'accorder plus de temps pour le traitement des demandes, précise ce document. La Commission prévoit également de supprimer l'obligation de cofinancement national aujourd'hui nécessaire pour tout pays souhaitant obtenir des fonds de l'Union européenne pour construire des projets d'infrastructure (autoroutes, stations d'épuration, ponts...), des projets qui seront désormais entièrement financés par l'UE. Concernant l'industrie maritime et la pêche, elle proposera également ce jeudi une flexibilité exceptionnelle dans l'utilisation du fonds européen pour la mer et la pêche afin d'apporter un soutien aux pêcheurs face à l'arrêt temporaire de leur activité, précise le document. (Gabriela Baczynska, version française Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

