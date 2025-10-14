La commission sénatoriale américaine doit voter la semaine prochaine sur la législation relative à la sécurité aérienne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La commission du commerce du Sénat américain doit se prononcer le 21 octobre sur une législation relative à la sécurité aérienne après l'accident mortel survenu en janvier entre un avion régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère de l'armée près de l'aéroport national de Reagan Washington, qui a fait 67 morts.
La commission doit examiner un projet de loi parrainé par le président de la commission du commerce du Sénat, Ted Cruz, et plusieurs autres sénateurs, visant à exiger l'utilisation de l'ADS-B, une technologie avancée de suivi des aéronefs, par les hélicoptères militaires à proximité d'avions civils et l'utilisation de l'ADS-B pour tous les aéronefs civils.
L'hélicoptère impliqué dans l'accident n'utilisait pas l'ADS-B au moment de la collision en janvier.
Ted Cruz travaille avec la sénatrice Maria Cantwell pour tenter de parvenir à un accord bipartisan sur une législation relative à la sécurité aérienne avant l'audition, ont indiqué des collaborateurs des deux sénateurs.
