La Commission propose de restreindre les entrées dans l'UE jusqu'au 15 juin

BRUXELLES, 13 mai (Reuters) - La Commission européenne propose de prolonger de 30 jours, jusqu'au 15 juin, les restrictions de déplacements jugés non essentiels pour les arrivées dans l'Union ou dans l'espace Schengen, montrent des documents vus par Reuters mercredi. Dans le cadre de ses préconisations pour la relance du tourisme et des loisirs malgré l'épidémie de nouveau coronavirus, l'exécutif européen recommande aussi aux Etats membres de tenir compte des considérations personnelles pour permettre à certaines personnes de rendre visite à leur famille ou à des proches vivant dans d'autres pays de l'Union européenne. (Philip Blenkinsop et Foo Yun Chee version française Jean-Philippe Lefief et Bertrand Boucey)

