La Commission fédérale du commerce des États-Unis met en garde les cabinets d'avocats contre l'embauche de DEI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission fédérale du commerce des États-Unis a déclaré vendredi qu'elle avait écrit à 42 cabinets d'avocats pour les mettre en garde contre les embauches liées à la diversité, à l'équité et à l'inclusion, qu'elle qualifie de potentiellement injustes et anticoncurrentielles.

L'administration du président Donald Trump a éliminé les programmes liés à la DEI au sein du gouvernement. Plusieurs entreprises privées ont également supprimé de telles initiatives.

La FTC a déclaré avoir envoyé des lettres à des dizaines de cabinets, dont Alston & Bird, Holland & Knight, Hogan Lovells, Ogletree Deakins et Perkins Coie.