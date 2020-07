Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Commission européenne valide le plan allemand de stabilisation économique Reuters • 08/07/2020 à 10:52









BRUXELLES, 8 juillet (Reuters) - La Commission européenne a approuvé mercredi le projet allemand de constituer un fonds plafonné à 500 milliards d'euros pour aider les entreprises affectées par les conséquences économiques de la pandémie. "En ces heures difficiles, nous continuons à travailler en concertation étroite avec les États membres afin de trouver des solutions pratiques permettant de faciliter l'accès au financement des entreprises touchées par la pandémie de coronavirus, dans le respect de la réglementation de l'UE", a commenté dans un communiqué la vice-présidente de la Commission chargée de la politique de la concurrence, Margrethe Vestager. Le plan allemand "garantit que l'Etat est suffisamment rémunéré pour les risques que les contribuables supportent", ajoute-t-elle. Quant aux mesures spécifiques de recapitalisation, elle note qu'elles sont accompagnées de dispositions permettant à l'Etat de sortir "dès que possible" du capital des entreprises concernées et ajoute que "ce soutien sera assorti de conditions adéquates, notamment une interdiction des dividendes ou des bonus, ainsi que d'autres mesures permettant de limiter les distorsions de concurrence". Le fonds allemand vise à permettre l'octroi de liquidités et d'un soutien en capital pouvant aller jusqu'à 500 milliards d'euros aux entreprises touchées par la pandémie. (version française Henri-Pierre André)

