La Commission européenne va proposer des règles plus strictes pour les émissions automobiles-document

BRUXELLES, 11 septembre (Reuters) - La Commission européenne va proposer que l'Union européenne durcisse davantage encore ses règles encadrant les émissions polluantes des véhicules automobiles, montre un projet de document que Reuters a pu consulter. Ce document propose de ramener d'ici 2030 les émissions de dioxyde de carbone des véhicules neufs à 50% des niveaux de 2021 au lieu des 37,5% actuellement prévus. Contactée, une porte-parole de la Commission a refusé de faire le moindre commentaire. Selon le Süddeutsche Zeitung, premier média à rapporter l'information la VDA, la fédération allemande de l'industrie automobile s'oppose au projet de la Commission. (Reporting by Kate Abnett in Brussels; additional reporting by Tom Sims in Frankfurt; editing by David Evans and Richard Chang)

