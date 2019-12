La Commission européenne soutient « Finance ClimAct »

(AOF) - La Commission européenne vient d'apporter son soutien au lancement du projet "Finance ClimAct", qui réuni des acteurs clés du domaine en France, dont l'AMF et l'ACPR. Le projet ambitionne d'apporter aux épargnants, institutions financières et entreprises des outils concrets afin d'intégrer les enjeux climatiques dans leurs décisions d'investissement, permettant à la fois d'aligner les flux financiers sur les objectifs énergie-climat et de renforcer la résilience du système financier face aux risques climatiques.