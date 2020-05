Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Commission européenne salue la proposition franco-allemande Reuters • 18/05/2020 à 17:58









BRUXELLES, 18 mai (Reuters) - La Commission européenne a salué lundi la proposition franco-allemande exposée par Angela Merkel et Emmanuel Macron de constitution d'un fonds de relance européen doté de 500 milliards d'euros en dépenses budgétaires, ajoutant qu'elle allait dans la même direction que le plan sur lequel Bruxelles travaille. "Je me réjouis de la proposition constructive de la France et de l'Allemagne", a déclaré dans un communiqué la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. "Elle reconnaît l'ampleur du défi économique auquel l'Europe est confrontée, et met à juste titre l'accent sur la nécessité de trouver une solution qui maintienne le budget au coeur de ses priorités. Cette proposition va dans le sens de celle préparée par la Commission, laquelle tiendra également compte des points de vue de tous les États membres et du Parlement européen." La Commission européenne doit dévoiler son propre plan le 27 mai prochain. (Jan Strupczewski version française Henri-Pierre André)

