La Commission Européenne relève ses prévisions de croissance 2021 de l'UE

"Les ménages ont réagi à l'amélioration de la situation épidémiologique et à l'assouplissement progressif des mesures de confinement par une frénésie de dépenses qui a propulsé la croissance de la consommation privée de l'UE à 3,3% en glissement trimestriel (3,5 % dans la zone euro) au deuxième trimestre 2021", explique la Commission.

(AOF) - Selon la Commission Européenne, l'économie de l'UE devrait croître de 5% en 2021, de 4,3% en 2022 et de 2,5% en 2023. Pour l'année en cours, l'institution supranationale a donc relevé ses prévisions de 0,2 point de pourcentage par rapport à son dernier rapport cet été, et ceci, malgré les difficultés rencontrées au niveau mondial (hausse des prix de l'énergie, problèmes logistiques, pénuries...).

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.