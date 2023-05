La Commission européenne rehausse ses estimations de croissance et d'inflation

(AOF) - Les prévisions de croissance de la Commission européenne ont été relevées à la faveur d’un début d’année moins défavorable que prévu. L’Union européenne devrait ainsi enregistrer une croissance de 1% en 2023 et de 1,7% en 2024 contre des estimations de respectivement 0,8% et 1,6% cet hiver. Les révisions à la hausse pour la zone euro sont d'une ampleur similaire, la croissance du PIB étant désormais attendue à 1,1% et 1,6% en 2023 et 2024 respectivement.

" La baisse des prix de l'énergie, l'atténuation des contraintes d'approvisionnement et la vigueur du marché du travail ont soutenu une croissance modérée au premier trimestre 2023, dissipant les craintes d'une récession ", explique Bruxelles.

En raison de la persistance des pressions sur les prix de base, l'inflation a également été revue à la hausse par rapport, à 5,8% en 2023 et 2,8% en 2024 dans la zone euro. Ces estimations ont été rehaussées de respectivement 0,2% et 0,3%.