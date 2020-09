Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Commission européenne proposera des objectifs climatiques plus ambitieux pour 2030-document Reuters • 11/09/2020 à 13:53









par Kate Abnett BRUXELLES, 11 septembre (Reuters) - La Commission européenne proposera à l'Union européenne de fixer l'objectif de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre à "au moins 55%" d'ici 2030 par rapport au niveau des années 1990, selon un document interne consulté vendredi par Reuters. L'ambition actuelle de l'UE est de baisser ses émissions de 40% d'ici 2030, mais elle souhaite les réduire encore plus au cours de la prochaine décennie pour rendre son économie neutre sur le plan carbone d'ici 2050 et prendre la tête de l'action mondiale qui permettrait d'éviter les pires effets du changement climatique. Cet objectif peut être atteint à la fois par la réduction de la production de gaz à effet de serre dans les secteurs comme l'industrie et l'électricité et par l'utilisation des forêts ou des technologies de capture du carbone qui servent à éliminer les émissions dans l'atmosphère. Un haut cadre de l'UE, interrogé sur ce nouvel objectif, a déclaré que la Commission ne commentait pas les documents ayant fait l'objet d'une fuite. La semaine prochaine, la Commission proposera son nouvel objectif climatique pour 2030, qui devrait être approuvé par les gouvernements et le Parlement européen, actuellement divisés sur son degré d'ambition. (Kate Abnett, version française Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault)

