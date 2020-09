Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Commission européenne prolonge son enquête sur le rachat de Fitbit par Google Reuters • 23/09/2020 à 14:50









BRUXELLES, 23 septembre (Reuters) - La Commission européenne a annoncé mercredi la prolongation jusqu'au 23 décembre de son enquête sur le projet de rachat par Google GOOGL.O de la société Fitbit, spécialisée dans les objets connectés pour le sport. Bruxelles a décidé d'intervenir malgré une concession offerte le mois dernier par Google, qui s'est engagé à ne pas utiliser les données de Fitbit à des fins publicitaires. L'autorité de la concurrence de l'UE a jugé cet engagement insuffisant. "La Commission a prolongé le délai en accord avec les parties", précise l'exécutif européen dans un courrier électronique. (Foo Yun Chee, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées FITBIT RG-A NYSE 0.00% ALPHABET-A NASDAQ 0.00%