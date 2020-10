Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Commission européenne prête à adopter de nouvelles mesures de soutien - Dombrovskis Reuters • 21/10/2020 à 07:54









ROME, 21 octobre (Reuters) - La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus et les mesures restrictives prises à travers l'Europe auront "certainement un effet" sur les prévisions économiques de la Commission européenne, admet mercredi Valdis Dombrovskis, vice-président de l'exécutif européen, dans la presse italienne. Il ajoute que la Commission se tient "prête à réagir" si nécessaire par de nouvelles mesures de soutien et espère que les premiers déblocages du Fonds de relance dont se sont dotés les Européens seront versés d'ici la fin du printemps 2021. Les prévisions d'automne de la Commission sont attendues pour début novembre. Début juillet, elle tablait sur un rebond de 6,1% du PIB de la zone euro l'année prochaine après un plongeon de 8,7% pour cette année. "Nous allons bien entendu continuer de suivre de près la situation et nous nous tenons prêts à réagir par de nouvelles propositions si nécessaires", dit Valdis Dombrovskis au quotidien italien La Stampa. A l'image de l'Irlande, qui s'apprête à entrer dans un quasi-reconfinement ce mercredi à minuit , des mesures de plus en plus strictes se sont multipliées ces derniers temps en Europe. En France, près d'un tiers des habitants sont soumis à un couvre-feu entre 21h00 et 06h00. En Italie, en Espagne, au Pays de Galles, l'heure est également au resserrement des dispositifs visant à endiguer la propagation du coronavirus. (Giulia Segreti version française Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

