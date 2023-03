La Commission européenne présente un "Net Zero Industry Act" pour riposter à la stratégie américaine

(AOF) - La Commission européenne a publié ce jour son projet de règlement sur l'industrie "Net-Zero" visant à intensifier la fabrication de technologies propres dans l'Union européenne et à s'assurer que celle-ci est bien préparée pour la transition vers l'énergie propre. Le texte est notamment une réponse à la législation américaine IRA ( “Inflation Reduction Act”), qui prévoit 340 milliards d’euros de subventions pour les industries implantées sur le sol américain. Les premières réactions de représentants de l'industrie européenne sont critiques.

Benjamin Krieger, secrétaire général du Clepa, le lobby des équipementiers automobiles , salue " un premier pas " vers une stratégie industrielle holistique, mais juge qu'avec sa focalisation " sur les technologies plutôt que sur les objectifs ", le texte risque de déboucher sur " des réglementations incohérentes ", et " des exigences bureaucratiques ". Pour lui, la transition verte " nécessitera de mettre davantage l'accent sur l'accès aux matières premières, la circularité et l'approvisionnement résilient auprès du plus grand nombre possible de partenaires commerciaux ".

Il est " très peu probable " que le texte change la donne pour la compétitivité de l'industrie européenne, " car elle n'aborde pas le problème du point de vue de l'entreprise et de l'investisseur " déclare Marco Mensink, le directeur général du Cefic, le lobby du secteur chimique européen. Pour lui la proposition de règlement " se concentre trop sur les dépenses d'investissement, ignorant les incitations à réduire les dépenses opérationnelles quotidiennes ", alors que c'est là qu'est l'incitation proposée par la loi américaine IRA. " Même si le Net-Zero Industry Act ramène certains clients en Europe, ceux-ci y importeront de l'étranger les principaux matériaux qu'ils utiliseront, car ils seront ainsi fabriqués à des coûts bien inférieurs " conclut-il.