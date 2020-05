Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Commission européenne prédit une récession de 7,7% en 2020 en zone euro Reuters • 06/05/2020 à 11:00









BRUXELLES, 6 mai (Reuters) - La Commission européenne s'attend à une récession de 7,7% dans la zone euro cette année, accompagnée d'une chute de l'inflation et d'une remontée du chômage, l'économie européenne se retrouvant "en état d'hibernation" en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, montrent ses prévisions de printemps publiées mercredi. L'exécutif européen prédit cependant un rebond en 2021, avec une croissance du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro de 6,3%. Entre-temps, l'inflation devrait tomber à 0,2% et le chômage grimper à 9,6% de la population active cette année. Le rebond attendu en 2021 dépend en outre d'une série de facteurs: que les mesures de confinement de la population prises pour freiner la propagation du coronavirus soient progressivement levées, que l'épidémie reste ensuite maîtrisée et que les dispositifs "sans précédent" de soutien budgétaire et monétaire à l'économie, aussi bien au plan national qu'européen, s'avèrent efficaces. "Etant donné la gravité de ce choc mondial sans précédent, il est désormais assez évident que l'Union européenne est entrée dans la plus profonde récession économique de son histoire", juge la Commission européenne. Si la crise provoquée par le COVID-19 touche tous les pays, son impact et la rapidité du redressement ne seront toutefois pas les mêmes partout, prévient l'exécutif européen, qui prédit par exemple des contractions du PIB de 9,5% et 9,4% respectivement en Italie et en Espagne mais de 5,5% en Autriche. En France, le PIB devrait chuter de 8,2% cette année puis remonter de 7,4% en 2021. Pour l'Allemagne, la récession devrait être de 6,5% en 2020 avant un rebond de 5,9% l'an prochain. "De telles divergences constituent une menace pour le marché unique et la zone euro", a déclaré Paolo Gentiloni, commissaire européen à l'Economie, cité dans un communiqué. "Cependant, elles peuvent être atténuées par une action européenne déterminée et conjointe. Nous devons relever ce défi." (Rédaction de Bruxelles, avec Bertrand Boucey à Paris, édité par Marc Angrand)

