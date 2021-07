La Commission européenne plus optimiste sur la croissance

(AOF) - " L'économie européenne devrait rebondir un peu plus vite que prévu précédemment, étant donné qu'au premier trimestre de l'année, l'activité a été supérieure aux attentes et qu'au deuxième trimestre, l'amélioration de la situation sanitaire a entraîné un relâchement plus rapide des restrictions visant à lutter contre la pandémie ", a expliqué la Commission européenne.

Selon les prévisions économiques de l'été 2021, l'économie de l'Union européenne et de la zone euro devrait connaître une croissance de 4,8 % cette année et de 4,5 % en 2022. Les estimations ont été rehaussées de respectivement 0,6 points et 0,5% pour 2021 et de 0,1% pour les deux territoires pour 2022.

Le PIB réel devrait retrouver son niveau d'avant la crise au dernier trimestre de 2021, que ce soit dans l'UE ou dans la zone euro. Pour la zone euro, c'est un trimestre plus tôt que ce qu'annonçaient les prévisions de printemps.