La Commission européenne est en pourparlers avec Google au sujet des amendes, a déclaré un porte-parole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission européenne a déclaré mercredi qu'elle était “en dialogue avec Google” au sujet des amendes d'un milliard de dollars infligées en juillet par l'UE à sa société mère Alphabet GOOGLE.O et a appelé l'entreprise à modifier ses sites web et sa boutique d'applications dans un délai de 60 jours.

“Nous sommes actuellement en dialogue avec Google, je ne vais donc pas préjuger de l’issue de ce dialogue, mais je peux vous garantir que les services de la Commission sont actuellement en dialogue avec Google précisément sur cette question”, a déclaré le porte-parole Thomas Regnier lors d’un point presse quotidien de l’UE.