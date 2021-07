La Commission européenne augmente ses prévisions d'inflation

(AOF) - Les prévisions d'inflation pour cette année et la suivante ont été revues à la hausse par la Commission européenne. Elle table désormais sur une inflation moyenne de 2,2 % dans l'Union européenne cette année (+0,3 point de pourcentage par rapport aux prévisions de printemps) et de 1,6 % en 2022 (+0,1 point). Pour la zone euro, les prévisions annoncent une inflation de 1,9 % en 2021 (+0,2 point de pourcentage) et de 1,4 % en 2022 (+0,1 point).

L'augmentation des prix de l'énergie et des produits de base, les goulets d'étranglement dans la production dus aux contraintes sur le plan des capacités et à la pénurie de certains composants et matières premières, ainsi que la force de la demande tant intérieure qu'extérieure, devraient exercer une pression à la hausse sur les prix à la consommation cette année.

En 2022, ces pressions devraient perdre progressivement de leur intensité, lorsque les contraintes qui pèsent sur la production seront levées et que l'offre et la demande convergeront.