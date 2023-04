La Commission européenne annonce une réforme de l'accès aux médicaments, l'industrie proteste

(AOF) - La Commission européenne présente aujourd’hui son projet de révision de la législation pharmaceutique de l'UE visant à rendre les médicaments « plus disponibles, plus accessibles et plus abordables ». Bruxelles annonce notamment que les procédures d'autorisation de l'Agence européenne du médicament prendront 180 jours, ce qui contribuera à réduire un délai moyen actuellement d'environ 400 jours. Le texte supprimera « dans la plupart des cas » le renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché et introduira des procédures plus simples pour les médicaments génériques.

La Commission annonce également des mesures " visant à accroître la transparence du financement public du développement des médicaments " et à encourager " la production de données cliniques comparatives ".

Selon Reuters, le laboratoire britannique GSK a averti que la révision des lois régissant l'industrie pharmaceutique de l'UE risquait de forcer les entreprises à investir et à innover ailleurs, ce qui nuirait à l'accès aux médicaments sur le continent. Emma Walmsley, directrice générale du groupe, a déclaré aux journalistes lors d'une conférence téléphonique sur ses résultats trimestriels que l'Union européenne devait "réguler en faveur de la croissance et de la compétitivité", car son groupe et ses concurrents "ont des choix à faire quant à l'orientation de leurs capitaux et de leurs ressources".

" Les propositions présentées aujourd'hui aboutiront à saper la recherche et le développement en Europe, tout en n'abordant pas la question de l'accès aux médicaments pour les patients ", accuse Nathalie Moll, directrice générale de l'EFPIA qui représente les laboratoires pharmaceutiques à Bruxelles. Cette approche " qui pénalise l'innovation si un médicament n'est pas disponible dans tous les États membres dans un délai de deux ans ", est " fondamentalement erronée et représente un objectif impossible à atteindre pour les entreprises " accuse-t-elle. " Inapplicable " cette réforme est selon elle " vouée à l'échec ".