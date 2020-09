Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La commission Environnement du Parlement européen pour une baisse de 60% des émissions de GES Reuters • 10/09/2020 à 16:37









BRUXELLES, 10 septembre (Reuters) - La commission de l'environnement du Parlement européen a voté jeudi en faveur d'un objectif légalement contraignant pour l'Union européenne de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 60% d'ici à 2030, par rapport à leurs niveaux de 1990. Le Parlement européen se prononcera sur la question début octobre. La Commission européenne devrait proposer la semaine prochaine un objectif de baisse de 55%, au lieu de 40% actuellement. Cette proposition est soutenue par une douzaine de pays membres mais certains pays d'Europe de l'Est refusent de s'engager à atteindre ce nouvel objectif sans une évaluation préalable de son coût économique. Pascal Canfin, le président de la commission Environnement, a reconnu que 55% était déjà un objectif très ambitieux, mais la science demande encore plus, a-t-il souligné. (Kate Abnett, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

