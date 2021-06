La Commission des sanctions de l'AMF sanctionne un actionnaire de BACCARAT

(AOF) - Dans sa décision du 17 juin 2021, la Commission a infligé à la société Consellior SAS une sanction de 80 000 euros pour avoir tardé à déclarer des cessions de titres de la société Baccarat, qui faisait alors l'objet d'une offre publique d'acquisition, ainsi que pour avoir tardé à déclarer un changement d'intention quant à l'apport de ses titres à l'offre en cours. Cette décision peut faire l'objet d'un recours.

LEXIQUE

AMF (Autorité des marchés financiers)

L'autorité des marchés financiers est née du rapprochement de la COB, du CMF et du CDGF (conseil de discipline de la gestion financière). Créée par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, cette nouvelle structure a pour objectif de renforcer l'efficacité et la visibilité de la régulation des marchés. L'AMF a quatre missions principales, réglementer, autoriser, surveiller et sanctionner. Ses compétences s'étendent aux opérations et informations financières, aux produits d'épargne collective, aux marchés, aux professionnels, sur lesquels elle peut exercer des contrôles ou lancer des enquêtes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Révolution culturelle pour l'univers du luxe

D'après le cabinet Bain, en 2020, les achats en ligne devraient faire un bond, pour représenter 23% du marché contre seulement 12% en 2019. Si, jusqu'à présent, ce sont essentiellement les inaugurations de boutiques dans le monde qui assuraient la croissance des grandes maisons, le e-commerce devient la priorité. Les points de vente vont devoir devenir plus efficaces, en misant sur les technologies et les data.

Le leader mondial donne l'exemple. Pour LVMH il est nécessaire de changer d'état d'esprit. Il a décidé de passer en «digital first» pour ses défilés et sa commercialisation. Cela constitue un virage stratégique fort car, l'an passé, le groupe a réalisé seulement 8,5% de son chiffre d'affaires en ligne.