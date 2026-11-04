La commission des salaires du Bangladesh se réunit alors que les manifestations des travailleurs du secteur textile se poursuivent

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* Le Conseil va examiner une nouvelle grille salariale pour le secteur de l'habillement

* Les travailleurs réclament une hausse salariale de 140 % face à la hausse du coût de la vie

* Les manifestations entrent dans leur cinquième jour; de nouveaux affrontements avec la police

par Ruma Paul

La commission des salaires du Bangladesh, récemment mise en place , doit tenir mercredi sa première réunion sur les salaires du secteur de l'habillement , alors que les manifestations en faveur d'une augmentation salariale entrent dans leur cinquième jour.

Le gouvernement et les fabricants de vêtements subissent une pression croissante pour porter le salaire minimum mensuel de 12.500 takas à 30.000 takas (243$), alors que les travailleurs sont confrontés à la hausse du coût de la vie.

Les manifestants se sont affrontés avec la police dans plusieurs zones industrielles de Dacca, forçant des centaines d’usines à suspendre leurs activités et suscitant des inquiétudes quant à des retards de livraison au Bangladesh, deuxième exportateur mondial de vêtements après la Chine.

Ce secteur emploie environ 4 millions de travailleurs, génère plus de 80 % des recettes d'exportation et approvisionne des marques telles que H&M HMb.ST , Zara d'Inditex ITX.MC et Walmart WMT.O .

Mercredi, des affrontements ont éclaté entre les travailleurs et la police à Savar et Gazipur, deux grands pôles de l’industrie textile situés dans la périphérie de Dacca. Les manifestants ont bloqué les routes et les autoroutes, tandis que la police a utilisé des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes. Plusieurs usines ont suspendu leurs activités par crainte de nouveaux troubles.

La commission salariale composée de six membres , qui comprend des représentants des travailleurs et des propriétaires d’usines, devrait entamer des discussions officielles sur la révision de la structure salariale du secteur.

Les travailleurs ont déclaré que le salaire minimum actuel ne suffisait plus à couvrir les dépenses de base du ménage après des années de hausse des prix des denrées alimentaires, du logement et des autres coûts de la vie.

“Chaque mois est une lutte”, a déclaré Bithi Begum, une ouvrière du secteur textile. “Après avoir travaillé dur toute la journée, l’argent que nous gagnons suffit à peine à couvrir nos besoins essentiels.”

Les acheteurs internationaux suivent de près la situation alors que les usines entrent dans une période de production cruciale pour les commandes de printemps et d’été.

La chaîne de mode suédoise H&M a déclaré à Reuters que certaines usines avaient fermé temporairement, même si elle n’avait pas connu de perturbations majeures dans sa chaîne d’approvisionnement.

NÉCESSITÉ D’AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ

Les fabricants ont indiqué que le secteur subissait déjà la pression de la hausse des coûts, d’une concurrence régionale accrue, de l’incertitude sur le marché de l’énergie liée au conflit au Moyen-Orient et d’un affaiblissement de la demande sur les principaux marchés d’exportation.

Selon les experts, la commission des salaires doit relever le défi de trouver un équilibre entre les revendications des travailleurs et la compétitivité d’un secteur qui est au cœur de l’économie bangladaise.

Selim Raihan, professeur d’économie à l’université de Dacca, a déclaré que le Bangladesh pourrait absorber une hausse salariale significative sans nécessairement perdre son avantage concurrentiel si les usines amélioraient leur productivité.

Il a ajouté que toute révision salariale devrait également tenir compte de l’inflation, du coût de la vie et de la capacité de paiement des usines, tandis que les acheteurs internationaux devraient contribuer à soutenir l’amélioration des conditions de travail par des pratiques d’achat et des prix plus équitables.

Selon M. Raihan, des conflits sociaux prolongés pourraient constituer une menace plus grave pour le secteur que des salaires plus élevés, car ils compromettent la fiabilité des livraisons et la confiance des acheteurs.

“Considérer la main-d’œuvre bon marché comme la stratégie concurrentielle permanente du secteur serait une erreur”, a-t-il déclaré. “Le Bangladesh doit s’orienter de plus en plus vers la productivité, la fiabilité, la modernisation et des produits à plus forte valeur ajoutée.”