La combinaison de médicaments de Merck et Eisai contre le cancer du rein donne des résultats mitigés dans une étude de stade avancé

Le traitement expérimental combiné de Merck MRK.N et d'Eisai 4523.T a contribué à prolonger la durée de vie de certains patients atteints d'un cancer du rein avancé sans que leur maladie ne progresse, selon les données provisoires d'une étude en phase finale.

L'association du Welireg de Merck et du Lenvima d'Eisai n'a cependant pas montré de signification statistique dans l'allongement de la survie globale, par rapport au traitement approuvé Cabometyx d'Exelixis, ont déclaré les fabricants de médicaments mardi.

La survie globale, qui mesure la durée de vie des patients après le diagnostic ou le début du traitement, est un indicateur clé de l'efficacité d'un traitement.

Merck et Eisai ont déclaré qu'ils continueraient à évaluer la survie globale (OS) dans une analyse ultérieure après avoir observé une tendance à l'amélioration dans l'analyse intermédiaire

"Nous pensons que la SG sera importante pour les médecins dans ce contexte, étant donné le risque qu'une plus grande toxicité avec le lenvatinib (Lenvima) par rapport au cabozantinib (Cabometyx) puisse avoir un impact négatif sur la SG", ont déclaré les analystes de Leerink Partners.

L'association a également permis à une plus grande proportion de patients d'obtenir une réduction substantielle ou une disparition complète des tumeurs par rapport à ceux traités avec Cabometyx, ont indiqué les sociétés.

Le carcinome à cellules rénales (RCC) est le type de cancer du rein le plus courant, qui touche généralement les hommes de 60 ans et plus.

L'essai a porté sur environ 708 patients dont le cancer avait progressé après une immunothérapie.

Le profil d'innocuité de l'association était conforme aux études précédentes, ont déclaré les entreprises.

Par ailleurs, Merck a déclaré que certains patients atteints d'un cancer du rein et recevant une combinaison de Welireg et de Keytruda, son immunothérapie vedette, vivaient plus longtemps sans aucun symptôme de la maladie après le traitement, par rapport à ceux recevant Keytruda et un placebo.

L'entreprise a déclaré que l'essai de phase avancée portait sur 1 841 patients atteints d'un cancer du rein à cellules claires dont le rein ou une partie du rein avait été enlevé chirurgicalement.

Selon les analystes de Leerink Partners, la combinaison Welireg-Keytruda est désormais prête à hériter du vaste marché actuellement desservi exclusivement par Keytruda.

Ils prévoient que les recettes américaines de Merck pour cette indication passeront de 2,3 milliards de dollars à 6,3 milliards de dollars, et à 5,4 milliards de dollars en 2029 après la perte d'exclusivité du Keytruda sur le marché.