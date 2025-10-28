La combinaison de médicaments contre le cancer du rein de Merck et d'Eisai donne des résultats mitigés dans une étude de stade avancé

Le traitement expérimental combiné de Merck MRK.N et d'Eisai 4523.T a contribué à prolonger la durée de vie de certains patients atteints d'un cancer du rein avancé sans que leur maladie ne progresse, selon les données provisoires d'une étude en phase finale.

L'association du Welireg de Merck et du Lenvima d'Eisai n'a cependant pas montré de signification statistique dans l'allongement de la survie globale, par rapport au traitement approuvé Cabometyx d'Exelixis, ont déclaré les fabricants de médicaments mardi.

La survie globale, qui mesure la durée de vie des patients après le diagnostic ou le début du traitement, est un indicateur clé de l'efficacité d'un traitement.

L'association, qui a atteint un objectif principal et échoué à un autre, a également aidé une plus grande proportion de patients à obtenir une réduction substantielle ou une disparition complète des tumeurs par rapport à ceux traités avec Cabometyx, ont déclaré les entreprises.

Le carcinome à cellules rénales (RCC) est le type de cancer du rein le plus courant, affectant généralement les hommes âgés de 60 à 70 ans, selon les données gouvernementales.

L'essai a porté sur environ 708 patients dont le cancer avait progressé après une immunothérapie. Les participants ont été choisis au hasard pour recevoir soit l'association Welireg-Lenvima, soit Cabometyx.

Merck et Eisai prévoient de présenter les données aux autorités réglementaires mondiales et continueront d'évaluer la survie globale dans une analyse ultérieure.

Le profil d'innocuité de l'association est cohérent avec les études précédentes, ont déclaré les sociétés.

Par ailleurs, Merck a déclaré que certains patients atteints d'un cancer du rein et ayant reçu une combinaison de Welireg et de son immunothérapie vedette Keytruda ont vécu plus longtemps sans aucun symptôme de la maladie après le traitement, par rapport à ceux qui ont reçu Keytruda et un placebo.

Cet essai de phase avancée a porté sur 1 841 patients atteints d'un cancer du rein à cellules claires dont le rein ou une partie du rein a été enlevé chirurgicalement.