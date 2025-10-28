 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 232,05
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La combinaison de médicaments contre le cancer du rein de Merck et d'Eisai atteint un objectif principal dans une étude de phase tardive
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 12:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble de l'article)

Le traitement expérimental combiné de Merck MRK.N et d'Eisai 4523.T a contribué à prolonger la durée de vie de certains patients atteints d'un cancer du rein avancé sans que leur maladie ne progresse, dans une étude de phase tardive, ont déclaré les fabricants de médicaments mardi.

Cependant, l'association du Welireg de Merck et du Lenvima d'Eisai n'a pas atteint le deuxième objectif principal, à savoir démontrer une signification statistique dans l'allongement de la survie globale, qui mesure la durée de vie des patients après le diagnostic ou le début du traitement.

Les entreprises prévoient de tester la survie globale lors d'une analyse ultérieure.

L'association a été testée chez des patients dont le cancer a progressé pendant ou après un traitement par immunothérapie.

Valeurs associées

EISAI CO LTD
30,0000 USD OTCBB 0,00%
MERCK
88,005 USD NYSE +0,61%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank