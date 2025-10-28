La combinaison de médicaments contre le cancer du rein de Merck et d'Eisai atteint un objectif principal dans une étude de phase tardive

Le traitement expérimental combiné de Merck MRK.N et d'Eisai 4523.T a contribué à prolonger la durée de vie de certains patients atteints d'un cancer du rein avancé sans que leur maladie ne progresse, dans une étude de phase tardive, ont déclaré les fabricants de médicaments mardi.

Cependant, l'association du Welireg de Merck et du Lenvima d'Eisai n'a pas atteint le deuxième objectif principal, à savoir démontrer une signification statistique dans l'allongement de la survie globale, qui mesure la durée de vie des patients après le diagnostic ou le début du traitement.

Les entreprises prévoient de tester la survie globale lors d'une analyse ultérieure.

L'association a été testée chez des patients dont le cancer a progressé pendant ou après un traitement par immunothérapie.