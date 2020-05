La collecte continue pour les ETFs suivant le cours de l'argent

Les ETFs cherchant à répliquer le cours de l'argent ont à nouveau profité d'une bonne session de marché hier.

Les ETFs cherchant à répliquer le cours de l'argent ont à nouveau profité d'une bonne session de marché hier avec +$151,37M de nouvelles parts créées sur le marché primaire et ce malgré un recul des ETFs et une baisse de -1,80%. Malgré cette légère correction, le momentum continue pour l'argent, ce métal précieux en lequel les investisseurs voient un actif rare, aux provisions limitées, et ainsi attractif en temps d'incertitudes. En effet, au-delà de ses nombreuses applications industrielles, l'argent conserve sa valeur intrinsèque même en cas de stress fort dans les marchés. La session de marché d'hier amène ainsi la performance cumulée sur les 30 derniers jours à +13,94 % les investisseurs augmentant de +$957,12M leur exposition sur la même période. Depuis le début de l'année, les ETFs de ce segment sont toujours en recul de 4,34% mais semblent rester attrayants pour les investisseurs. En effet, le segment enregistre +$1,8Mds de flux cumulés sur 2020. 27 fonds répliquant 9 indices sont inclus dans le segment TrackInsight des ETFs liés à l'argent pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $11,4Mds.

