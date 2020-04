Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La coalition saoudienne annonce un cessez-le-feu au Yémen Reuters • 08/04/2020 à 23:24









par Aziz El Yaakoubi et Stephen Kalin RYAD/DUBAI, 8 avril (Reuters) - La coalition emmenée par l'Arabie saoudite a annoncé mardi l'arrêt de ses opérations militaires contre les rebelles Houthis dans l'ensemble du Yémen afin de soutenir les efforts des Nations unies pour mettre fin à ce conflit vieux de cinq ans à l'origine de plus de 100.000 morts et d'une catastrophe humanitaire. Cette initiative prendra effet jeudi à midi pour une durée de deux semaines renouvelable, a fait savoir la coalition dans un communiqué. Elle vise à faciliter les pourparlers organisés sous la houlette de l'émissaire spécial de l'Onu, Martin Griffiths, en vue d'un cessez-le-feu permanent. Elle est aussi en partie destinée à éviter une potentielle épidémie de nouveau coronavirus au Yémen, où aucun cas n'a été signalé jusqu'à présent, a précisé le colonel Tourki al Malki, porte-parole de la coalition, dans ce même communiqué. Cette annonce est la première percée majeure depuis que l'Onu a réuni les belligérants fin 2018 en Suède, où ils avaient signé un cessez-le-feu pour la ville portuaire d'Hodeidah. On ignore si les Houthis, mouvement armé chiite aligné sur l'Iran, prendront une décision similaire à celle de la coalition emmenée par les Saoudiens. Leur porte-parole Mohamed Abdoulsalam a déclaré qu'ils avaient adressé à l'Onu un plan global en vue de parvenir à la paix et à la fin du "blocus" imposé au Yémen. "(Notre proposition) jettera les bases d'un dialogue politique et d'une période de transition", a-t-il écrit sur Twitter mercredi. D'après la télévision saoudienne, les Houthis ont tiré mercredi soir un missile balistique en direction de la ville yéménite de Marib. Martin Griffiths a salué l'annonce de la coalition saoudienne et a appelé les belligérants à "saisir cette opportunité, cesser immédiatement toutes les hostilités de toute urgence et à progresser vers une paix globale et durable". (Avec Lisa Barrington à Dubai et Jonathan Landay à Washington version française Bertrand Boucey)

