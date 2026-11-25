AkzoNobel indique que l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a confirmé que les mesures correctives proposées le 18 novembre, dans le cadre de son projet de rapprochement avec Axalta Coating Systems, pourraient, en principe, répondre à ses préoccupations en matière de concurrence.

Ces mesures correctives, identiques à celles déjà convenues avec la Commission européenne, prévoient la cession des activités européennes d'AkzoNobel dans les revêtements de réparation automobile, y compris au Royaume-Uni.

AkzoNobel et Axalta continueront à travailler de manière constructive avec la CMA en vue d'obtenir son autorisation définitive sous conditions et restent confiants quant à la finalisation de leur fusion d'ici au début de 2027.

Le chimiste néerlandais rappelle que ce rapprochement "réunira deux acteurs majeurs du secteur des revêtements, disposant de portefeuilles de produits, de technologies et de marques complémentaires, pour donner naissance à un groupe mondial affichant un chiffre d'affaires d'environ 17 MdsUSD".

Le nouveau groupe serait doté d'un large portefeuille couvrant les revêtements en poudre, les revêtements aéronautiques, la réparation automobile, la mobilité, les revêtements marins et de protection, les revêtements industriels et les peintures décoratives.