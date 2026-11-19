La CMA britannique conclut à titre provisoire que Viagogo pourrait avoir enfreint la loi concernant les frais cachés sur les billets

L'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a déclaré jeudi avoir conclu, à titre provisoire, que le site de revente Viagogo aurait enfreint la loi en omettant d'indiquer d'emblée aux consommateurs le prix total et en ajoutant des frais.

La CMA a précisé que ses conclusions étaient provisoires et qu'il ne fallait pas en conclure que Viagogo, détenu par StubHub STUB.N , avait enfreint la loi.