L'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a déclaré jeudi avoir conclu, à titre provisoire, que le site de revente Viagogo aurait enfreint la loi en omettant d'indiquer d'emblée aux consommateurs le prix total et en ajoutant des frais.
La CMA a précisé que ses conclusions étaient provisoires et qu'il ne fallait pas en conclure que Viagogo, détenu par StubHub STUB.N , avait enfreint la loi.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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