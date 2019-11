La chute se poursuit pour les actions Hongkongaises

Les ETFs exposés au marché actions hongkongais ont subi de nouvelles pertes ce mercredi 13 novembre.

Les ETFs exposés au marché actions hongkongais ont subi de nouvelles pertes ce mercredi 13 novembre avec une baisse moyenne de 2,31%. Pour la seconde fois depuis le début de la semaine, les 11 ETFs inclus dans ce segment ont perdu plus de 2% sur une séance. La performance glissante sur 1 mois est tombée à 3,26% et le rendement depuis le début de l'année est juste au-dessus des 6%. Malgré cette période négative, l'activité sur le marché primaire reste calme et aucun mouvement significatif a été enregistré depuis plusieurs jours. Ce segment de 11 ETFs regroupe $ 2 milliards d'actifs sous gestion.

