La chute du secteur de l'IA pousse les investisseurs américains à se ruer sur les valeurs de « valeur »

mise de côté pour une petite retouche -dg

Vendredi, Wall Street a fui en masse le boom de l’IA pour se réfugier dans la relative sécurité des obligations et des actions moins chères hors du secteur technologique.

Le carnage dans le secteur technologique a été généralisé. La forte chute d’ ANT.O , de la société Anthropic, l’a ramené à deux doigts de son cours d’introduction en bourse avant de se redresser pour clôturer en baisse de 10 %, à peine un jour après des débuts records qui avaient brièvement valorisé ce laboratoire d’IA à plus de 2 000 milliards de dollars. L’indice composite du Nasdaq .IXIC a reculé de plus de 4 %, enregistrant ainsi sa troisième baisse de 2 % ou plus cette semaine, soit sa plus forte baisse hebdomadaire depuis la déroute du « Liberation Day » de l’année dernière. Ce recul l’a fait passer en baisse sur l’année pour la première fois depuis avril.

Le Nasdaq affiche désormais une baisse de près de 2 % en 2026, effaçant ainsi un gain annuel de près de 19 % enregistré jusqu’au début du mois d’octobre.

Ce recul reflète en partie les anticipations selon lesquelles les chiffres élevés de l’inflation contraindront la Réserve fédérale à relever ses taux d’intérêt dans les mois à venir, ce qui devrait encore accroître les coûts d’emprunt et peser sur les valorisations – et faire apparaître les bons du Trésor et les actions dites « de valeur » comme des placements plus sûrs.

« L’introduction en bourse d’AI hier constitue un test de valorisation, et avec un taux à 10 ans avoisinant les 5 % et la Fed qui continue de relever ses taux, les investisseurs se demandent dans quelle mesure l’histoire d’AI est déjà prise en compte dans les cours », a déclaré Gene Goldman, directeur des investissements chez Cetera, à El Segundo, en Californie.

L’évolution observée vendredi met en évidence le revirement de tendance à Wall Street depuis que le Nasdaq a atteint son dernier plus haut le 6 octobre. Une poignée de poids lourds liés à l’IA avait représenté la majeure partie des gains du S&P 500 pendant une grande partie de l’année 2026, masquant les rendements décevants des autres composantes de l’indice.

Mais la valeur médiane des actions de l’ .SPX e du S&P 500 affiche désormais une hausse de près de 7 % en 2026. Ce résultat surpasse la progression de 2 % enregistrée depuis le début de l’année par le S&P 500, qui a récemment été freiné par une chute de 46 % de Nvidia et par de fortes baisses d’autres titres liés à l’IA, notamment une chute de 12 % de Broadcom AVGO.O vendredi.

Cette rotation au détriment du secteur technologique fait ressortir les gagnants d’un secteur longtemps négligé: les valeurs de « valeur », qui se négocient à des multiples de bénéfices et de valeur nette inférieurs à ceux des valeurs de croissance qui avaient grimpé en flèche pendant le boom de l’IA.

« Kevin Warsh incarne une approche différente de la politique monétaire, ce qui a introduit une incertitude supplémentaire concernant les taux d’intérêt, l’inflation et la croissance économique », a déclaré Philip Palumbo, directeur général de Palumbo Wealth Management. « Les marchés n’aiment pas l’incertitude, et pour l’instant, elle est bien présente. »

L’indice « value » du S&P 500 .IVX affiche une hausse de 8 % en 2026, contre une baisse de 2 % pour l’indice « growth » du S&P 500 .IGX . Ce revirement met l’investissement « value », plus prudent, en passe de surpasser l’investissement « growth » pour la première fois depuis 2022, année où les craintes inflationnistes avaient plongé Wall Street dans sa pire crise depuis la crise financière de 2008.

De nombreux analystes et gestionnaires de portefeuille ont déclaré ne pas considérer que le secteur de l’IA était affaibli. Au contraire, ont-ils ajouté, une correction occasionnelle peut améliorer les valorisations et attirer des investisseurs ayant une perspective à plus long terme.

« On assiste à une convergence de facteurs négatifs à court terme », a déclaré Jim Awad, directeur général senior chez Clearstead Advisors LLC à New York. Il a évoqué les interrogations concernant la santé de l’activité sous-jacente de Nvidia NVDA.O , l’ancien leader du marché dont les actions sont en chute libre depuis que l’indice Nasdaq Composite .IXIC a atteint son dernier record en octobre, perdant plus de 2 200 milliards de dollars de capitalisation boursière.

« Les fondamentaux ne se sont pas détériorés autant que les cours boursiers », a déclaré M. Awad. « Je considérerais cela simplement comme une correction brutale normale dans le cadre d’une tendance haussière à long terme des dépenses en IA et sur les marchés. »

Parallèlement, la fuite vers les valeurs de rendement et les bons du Trésor, qui ont fortement rebondi vendredi, est le dernier signe en date que les marchés s’interrogent sur l’ampleur de l’impact qu’aura le ralentissement du déploiement des infrastructures d’IA sur la croissance américaine – un débat qui dure depuis le début de l’année, même s’il n’avait pas encore atteint un tel paroxysme.

« Il s’agit là d’un mouvement classique de fuite vers la sécurité. Ainsi, à mesure que les investisseurs s’inquiètent un peu plus du secteur de l’IA, ils se détournent de ces actions pour se tourner vers les titres du Trésor », a déclaré Lawrence Gillum, stratège en chef des titres à revenu fixe chez LPL Financial. « Chaque fois qu’il y a eu un contretemps dans le secteur de l’IA, nous avons constaté un rebond du marché des bons du Trésor dans la foulée. »