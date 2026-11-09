La chute du secteur de l'IA a déclenché des signaux d'alerte sur les marchés. Voici ce que surveillent les traders

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de l'article publié vendredi en fin de journée, avec une mise à jour des prix dans l'ensemble du texte.)

* La chute du secteur technologique met à l'épreuve la résilience des marchés financiers

* La volatilité, les tensions sur le crédit et la demande de valeurs refuges s’intensifient

* Les marchés obligataires et de financement restent stables

par Harry Robertson et Dhara Ranasinghe

La chute des valeurs technologiques , alors que la confiance dans le secteur de l’IA vacille , pourrait mettre à l’épreuve la résilience des marchés financiers mondiaux, de New York à Taipei.

Le Nasdaq 100 .NDX , fortement orienté vers les valeurs technologiques, a progressé d’un peu plus de 1% vendredi, mais a tout de même clôturé la semaine en baisse de 5%, et les traders restent sur le qui-vive.

Les décideurs politiques ont depuis longtemps mis en garde contre les risques liés à un effondrement de l’essor de l’IA. Les investisseurs et les régulateurs surveillent de près les indicateurs de tension sur les marchés, dont certains sont déjà en alerte orange, même s’ils ne sont pas encore au rouge.

Voici un aperçu de l’évolution des principaux indicateurs:

LA PEUR GRANDIT

L’indice VIX .VIX , baromètre de la peur à Wall Street qui mesure la volatilité du marché boursier américain, a dépassé les 28 jeudi, son plus haut niveau depuis fin mars. Il a clôturé vendredi à un peu plus de 25.

Cette hausse reste relativement modérée par rapport au rebond du marché observé après le “Liberation Day” d’avril 2025 et à la correction boursière d’août 2024.

Le VIX a néanmoins bondi de plus de 30% la semaine dernière.

Vendredi, son équivalent européen a atteint son plus haut niveau depuis mai .V2TX .

“Il est encore trop tôt pour se prononcer”, a déclaré Idanna Appio, gestionnaire de portefeuille chez First Eagle Investments. “Ce qui m’inquiéterait, ce serait de voir davantage de pics de volatilité, davantage de tensions, ou de réels problèmes d’accès aux marchés. Ce sont ces éléments-là que… je surveillerai de près.”

SE PROTÉGER CONTRE LES SECOUSSES DU SECTEUR TECHNOLOGIQUE

Le principal signe avant-coureur de difficultés potentielles dans le secteur de l’IA est peut-être la hausse des couvertures d’assurance contre le défaut de paiement.

Le coût de l’assurance de la dette émise par la société de néocloud CoreWeave CRWV.O a grimpé en flèche pour atteindre des niveaux de détresse, les spreads des swaps sur défaillance de crédit (CDS) à cinq ans ayant dépassé les 1 000 points de base pour atteindre des sommets historiques. Ce phénomène est devenu un baromètre de l’inquiétude des investisseurs vis-à-vis de l’IA.

Les spreads des CDS de SpaceX SPCX.O et d’Intel INTC.O ont également bondi la semaine dernière.

La prime exigée par les investisseurs pour détenir des obligations d’entreprises américaines à haut rendement, appelées “junk bonds”, a atteint son plus haut niveau depuis les turbulences du Jour de la Libération, les traders se montrant plus frileux vis-à-vis des actifs plus risqués .MERH0A0 .

Dans les segments les plus risqués du marché, pour les entreprises notées CCC ou moins, cette prime se négocie à un niveau proche de son plus haut depuis 2020, selon les indices ICE BofA .MERH0A3 .

LES INVESTISSEURS RECHERCHENT LA SÉCURITÉ

La fuite vers les valeurs refuges est un signe clair d’une anxiété croissante sur les marchés, même si les fluctuations quotidiennes restent relativement modérées.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont baissé de 50 points de base par rapport aux sommets supérieurs à 5% atteints le mois dernier, en raison des inquiétudes liées à l’endettement élevé, à la hausse de l’inflation et à la concurrence pour les capitaux , alors que les entreprises technologiques ont intensifié leurs émissions obligataires

US10YT=RR .

Les marchés des changes sont restés relativement calmes, mais certains signes ont laissé entrevoir un intérêt des investisseurs pour le dollar américain, qui a progressé vendredi de près de 0,8%, enregistrant ainsi sa plus forte hausse journalière depuis juin =USD .

Les swaps de base interdevises en euros à trois mois, c'est-à-dire la prime relative pour échanger des devises étrangères contre des dollars, ont brièvement atteint -8 points de base jeudi, leur plus bas niveau depuis fin 2023, signalant une demande accrue de financement en dollars. Ils s'étaient redressés à environ -3,5 points de base EURCBS3M=PMID lundi.

Le rapport “Flow Show” de la BofA publié vendredi indique que les fonds au comptant ont enregistré un afflux de 140 milliards de dollars au cours de la semaine se terminant mercredi, le septième plus important jamais enregistré.

LES OBLIGATIONS SE MAINTIENNENT

Les marchés obligataires ne montrent pour l’instant aucun signe du type de tensions qu’ils avaient subies pendant la pandémie de COVID-19 ou lors de l’instauration des droits de douane à l’occasion du Jour de la Libération.

L’indice MOVE, suivi de près et qui mesure la volatilité du marché des bons du Trésor américain, a atteint en octobre son plus haut niveau depuis six mois, mais a depuis reculé .MOVE .

D'autres indicateurs du marché obligataire, tels que les écarts de swap américains, qui peuvent refléter des tensions en matière de financement et de liquidité, sont également restés stables US10IRS10Y=RR .