La chute du Nasdaq touche un niveau de soutien clé. Et maintenant ?

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LA CHUTE DU NASDAQ TOUCHE UN SOUTIEN MAJEUR. ET MAINTENANT?

Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique .IXIC , a subi un revers brutal la semaine dernière, chutant de 10 %, soit sa plus forte baisse hebdomadaire depuis avril 2025.

À la clôture de vendredi, l’indice avait perdu 18,1 % par rapport à son plus haut historique atteint le 6 octobre, était passé en territoire négatif sur l’année et s’apprêtait à enregistrer sa première baisse annuelle depuis 2022.

La vague de ventes ne s’est pas limitée au Nasdaq. Le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT est entré vendredi en phase baissière, en recul de 24,7 % par rapport à son pic d’octobre, tandis que l’indice PHLX des semi-conducteurs .SOX a perdu 42,5 % par rapport à son plus haut historique de juin. Malgré cette récente chute, l’indice des semi-conducteurs affiche toujours une hausse de près de 19 % depuis le début de l’année.

Pourtant, après la vague de ventes de la semaine dernière, les investisseurs se tournent à nouveau vers les valeurs liées à l’IA et aux technologies. Les contrats à terme sur actions rebondissent fortement à l’approche d’une semaine écourtée par les jours fériés, les contrats à terme E-mini Nasdaq 100 NQc1 affichant une hausse de plus de 6 %, ce qui laisse présager un rebond vigoureux du Nasdaq à l’ouverture. Les contrats à terme ont encore renforcé leurs gains après que le conseil d’administration de Nvidia NVDA.O a voté à l’unanimité la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général.

L’une des raisons pour lesquelles certains traders techniques entrevoient une possibilité de rebond est que la vague de ventes de la semaine dernière s’est arrêtée exactement au niveau d’une ligne de tendance tracée à partir du plus bas de mars.

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Connue sous le nom de « ligne de Gann hebdomadaire », cette ligne de tendance permet de mettre en évidence les zones où un support ou une résistance pourrait se former. Le Nasdaq a trouvé un support, mais le graphique reste fortement affaibli.

La résistance initiale se situe près de 23 200, suivie d’un autre niveau clé autour de 23 377. Au-delà se trouve une zone de résistance plus large comprise entre environ 24 000 et 24 260, qui inclut le plus bas du 17 novembre et le retracement de Fibonacci à 50 % de la hausse enregistrée entre mars et octobre.

Le plus haut intrajournalier de jeudi s’est établi à 24 939,62.

La volatilité reste élevée, ce qui laisse présager que des fluctuations brutales dans un sens ou dans l’autre sont encore probables alors que le Nasdaq tente de se stabiliser.

Si le Nasdaq passe sous le plus bas de vendredi, à 22 513,01, le support situé dans la zone 22 350-22 195 devient alors un point d’intérêt. Une baisse vers cette zone placerait l’indice à environ 20 % en dessous de son plus haut historique.

En dessous de ce niveau, une autre ligne de Gann hebdomadaire se situe près de 21 650. Un recul jusqu’à ce niveau ferait chuter le Nasdaq d’environ 21,6 % par rapport à son pic d’octobre.

Un retour complet au plus bas intrajournalier de mars, à 20 690,25, placerait l’indice à environ 25 % en dessous de son plus haut historique.

(Terence Gabriel)

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