La chute du cours de l'action Nvidia s'accentue, alimentant les inquiétudes liées à l'IA

Les valeurs technologiques étaient à nouveau dans le rouge mardi, les démarches d’Anthropic en vue d’une importante introduction en bourse n’ayant pas réussi à apaiser les inquiétudes générales concernant la santé du secteur de l’IA.

Ces ventes ont été alimentées par un rapport sur l’inflation américaine en forte hausse , qui a renforcé les anticipations d’une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale le mois prochain, ainsi que par le fait que Nvidia NVDA.O ait engagé des avocats pour mener une enquête interne liée à son directeur général et par la complication du projet de développement d’un centre de données dans l’Ohio .

De nombreux investisseurs sont restés optimistes quant aux perspectives des investissements dans l’IA, tout en admettant que la volatilité est devenue une réalité du marché cet automne. L’indice Nasdaq Composite .IXIC reculait de 1 % mardi après-midi. Au cours du dernier mois, l’indice a baissé de 1 % ou plus à huit reprises et a progressé de 1 % ou plus à six reprises.

« On s’inquiète de ce qui se passe à la tête de Nvidia, et si le directeur général est remplacé, de savoir par qui », a déclaré Tim Ghriskey, stratège senior en gestion de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York, qui considère les ventes de titres Nvidia et d’autres grandes entreprises du secteur de l’IA comme des opportunités d’achat. « Mais je ne vois pas Nvidia s’effondrer. Je vois une entreprise très solide touchée par un événement dont elle n’est pas responsable. »

Outre Nvidia, en baisse de 6,5 %, les principales valeurs en recul étaient pour la plupart les grands bénéficiaires de la vague d’IA qui a balayé les marchés pendant les deux premiers tiers de cette année. Le fabricant de serveurs Dell Technologies DELL.N a reculé de 4,8 % mardi, mais affiche une hausse de 161 % sur l’année, selon les données de LSEG, tandis que le fabricant de puces Sandisk SNDK.O a perdu 4,5 % sur la journée et progressé de 257 % sur l’année.

Parmi les « néoclouds », ces petites entreprises d’infrastructure d’IA qui ont été sous pression ce mois-ci en raison des inquiétudes quant à leur capacité à lever des fonds dans un contexte de resserrement des marchés, Iren IREN.O a chuté de 10 %, Nebius NBIS.O a reculé de 7 % et CoreWeave CRWV.O a glissé de 3 %. Ces trois titres ont reculé d’au moins 40 % depuis que le Nasdaq a atteint son plus haut niveau le 6 octobre. CoreWeave doit publier ses résultats après la clôture mardi.

De nombreux investisseurs ont estimé que l’inquiétude générale du marché était en grande partie à l’origine de ces ventes, malgré une journée riche en actualités sur les thèmes liés à l’IA. Le fournisseur britannique de services cloud Nscale envisage de reporter son introduction en bourse de 35 milliards de dollars , a rapporté mardi le Telegraph.

L'action du fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N a chuté de plus de 6 % mardi, après que la société d'investissement japonaise SoftBank 9984.T a revu ses plans d'achat d'équipements pour ses projets de centres de données aux États-Unis. GE Vernova fait partie des entreprises impliquées dans le développement de la gigantesque centrale électrique au gaz et du centre de données de SoftBank dans le comté de Pike, dans l'Ohio, ont indiqué des analystes.

Nvidia NVDA.O était en passe de perdre plus de 470 milliards de dollars en capitalisation boursière en l’espace de deux séances, alors que les inquiétudes grandissaient quant aux répercussions de la liaison entre son directeur général, Jensen Huang, et une femme d’affaires chinoise soupçonnée d’être une espionne au service de Pékin.

Malgré tout, les investisseurs se concentraient principalement sur la perspective à long terme.

« On peut toujours trouver une raison pour expliquer pourquoi les marchés sont plus volatils. Et ils l’ont certainement été ces dernières semaines, depuis octobre, disons », a déclaré Jason Ware, directeur des investissements chez Albion Financial Group à Salt Lake City, dans l’Utah. « Mais en fin de compte, l’évolution des actions au cours des semaines et des mois à venir dépendra vraiment des résultats financiers. »

Après la publication mardi du rapport sur l’inflation, de nombreux investisseurs se concentreront sur les prochains événements majeurs pour les valeurs technologiques, à savoir la publication des résultats de Nvidia après la clôture dans une semaine et l’introduction en bourse d’Anthropic dans les jours qui suivront, quelle que soit l’évolution des cours au quotidien.

« Nous allons probablement enregistrer à nouveau des bénéfices records l’année prochaine, à moins d’une récession ou d’un revirement massif des dépenses d’investissement dans l’IA, et je ne m’attends à ni l’un ni l’autre », a déclaré M. Ware, dont la société détient des actions Nvidia. « Je pense donc que le signal à retenir sera la trajectoire des bénéfices, avec une croissance économique supérieure à 2 %. Le reste n’est en quelque sorte qu’un bruit de fond à court terme qui, comme je l’ai dit, finira par s’estomper avec le temps. »