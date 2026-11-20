Le logo Nvidia. (Crédit: / Adobe Stock)

Nvidia, figure de proue du secteur de l'IA à Wall Street, s'est retrouvée vendredi reléguée derrière Alphabet, la société mère de Google, devenant ainsi la quatrième entreprise américaine la plus valorisée, alors qu'une vague de ventes prolongée sur les actions du fabricant de puces a bouleversé le haut du classement en termes de capitalisation boursière.

Le titre, qui clôturait en baisse de 3 % à 3 400 milliards de dollars, s'apprêtait à enregistrer une septième semaine consécutive de baisse, sa plus longue série de pertes depuis 2008.

Cette baisse intervient quelques jours après la publication du premier rapport financier de Nvidia depuis la démission de son cofondateur Jensen Huang, qui n'a pas réussi à apaiser les inquiétudes des investisseurs concernant la direction de l'entreprise et la pérennité des dépenses en IA.

La chute de Nvidia dans le classement des capitalisations boursières souligne également une évolution au sein du secteur de l'IA, les investisseurs se tournant vers des entreprises qui allient des investissements massifs dans l'IA à des sources de revenus bien établies dans le cloud et les logiciels.

Apple AAPL.O , considérée comme moins exposée au secteur de l'IA, est restée largement en tête avec une capitalisation boursière de 5 080 milliards de dollars. Microsoft MSFT.O occupe la deuxième place avec 3 720 milliards de dollars, suivi par Alphabet avec 3 440 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

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