La chute des valeurs liées à l'IA s'accentue, mais les dégâts sont limités grâce à un rebond en fin de journée

Les valeurs liées à l’IA ont plongé mercredi en début de séance, avant de se redresser dans l’après-midi. Ce dernier épisode automnal a opposé les inquiétudes des investisseurs concernant la hausse des coûts et la dynamique d’endettement inquiétante à un fort intérêt acheteur suscité par la forte baisse des cours.

Le titre du laboratoire d’IA Anthropic ANT.O a atteint un plus bas à 73,85 dollars peu après l’ouverture, soit 11 % en dessous de son prix d’introduction en bourse de la semaine dernière, avant de remonter pour clôturer en hausse de 1 % à 82,19 dollars. Alphabet GOOGL.O a chuté de 4,7 % et a atteint son plus bas niveau sur 52 semaines avant de rattraper son retard pour terminer en baisse de 2,1 %. Le géant des puces électroniques Broadcom AVGO.O , l’un des fers de lance de la formidable remontée des semi-conducteurs en milieu d’année, a chuté de 5,8 % avant de terminer à un niveau stable.

L’indice Nasdaq Composite .IXIC a terminé en baisse de 0,6 % après avoir perdu jusqu’à 4,6 % en début de séance. Le Nasdaq-100 .NDX a suivi une trajectoire similaire, clôturant en baisse de 0,6 % sur la journée après avoir brièvement frôlé une chute de 20 % par rapport au plus haut du mois dernier.

Malgré ce rebond, ces baisses constituent la deuxième séance consécutive de recul pour le secteur technologique et reflètent l’effritement de l’optimisme qui régnait auparavant dans le secteur de l’IA, alimenté en partie par les victoires démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis, qui laissent présager une réglementation plus stricte et un déploiement de l’IA plus lent et plus coûteux. Le moral des investisseurs a encore été affecté mercredi par la proposition de l’administration Trump d’instaurer de nouveaux droits de douane sur les importations en provenance de 14 partenaires commerciaux, ainsi que par les données indiquant que l’inflation américaine avait encore augmenté en octobre.

Mais cette vague de ventes, qui a débuté peu après le record historique atteint par l’indice Nasdaq Composite .IXIC le 6 octobre et s’est nettement intensifiée au cours de la seconde quinzaine de novembre, a également mis en évidence les inquiétudes grandissantes concernant les fondements financiers d’une expansion des infrastructures de plus en plus financée par d’importantes émissions de dette — une pratique qui tend à rendre les marchés plus fragiles et plus vulnérables à un retournement de tendance.

Dans la nuit à Tokyo, l’action SoftBank 9984.T , actionnaire d’OpenAI, a chuté de 14 %, soulignant les craintes que le créateur de ChatGPT, OpenAI, ne se heurte à une résistance croissante dans sa recherche de fonds. SoftBank, qui est également un investisseur majeur dans le fabricant de puces Arm ARM.O , affiche une baisse de plus de 40 % depuis le début de l’année.

Nvidia NVDA.O , partenaire majeur d’OpenAI dans le domaine des centres de données et d’autres aspects de l’écosystème de l’IA, a chuté de 8,5 % pour atteindre un nouveau plus bas avant de clôturer en baisse de 3,9 %. Les entreprises dites "néocloud", qui soutiennent la capacité des centres de données dédiés à l’IA, ont fait l’objet de nouvelles pressions, reflétant en partie les inquiétudes quant à leur capacité à lever des fonds pour soutenir des plans de développement ambitieux.

"Il semble que ces entreprises essaient de se surpasser les unes les autres en termes de montants investis , mais il faut prouver que cela en vaut la peine, et c’est là que Wall Street se dit: "Je ne sais pas"", a déclaré Todd Schoenberger, directeur des investissements chez CrossCheck Management.

EN VOIE D’ENTRER DANS UNE PHASE BAISSIÈRE

Le Nasdaq-100 a brièvement chuté de 20 % par rapport à son plus haut historique de clôture atteint le 6 octobre . Les inquiétudes concernant les fondements de l’essor de l’IA étaient si importantes que même les entreprises affichant de solides résultats ont été entraînées dans la chute, ce qui s’explique en partie par les fortes hausses de leurs cours enregistrées plus tôt dans l’année. Dell Technologies DELL.N a chuté de 5,7 % mercredi matin, bien que le fabricant de serveurs ait revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels pour la troisième fois cette année et approuvé un programme supplémentaire de rachat d’actions de 25 milliards de dollars. L’action Dell s’est redressée pour progresser de 0,6 % et a plus que doublé depuis le début de l’année.

HPE HPE.N , fabricant concurrent de serveurs d’IA, a chuté de 16,3 % mardi après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année. L’action d’Ambarella AMBA.O , dont la capitalisation boursière s’élève à 2 milliards de dollars, a chuté de 20,9 % après que le fabricant de semi-conducteurs pour l’IA a annoncé un chiffre d’affaires prévisionnel pour le quatrième trimestre inférieur aux estimations des analystes.

L’indice des puces électroniques de Philadelphie .SOX a chuté de 7 %, atteignant son plus bas niveau depuis plus de sept mois, avant de clôturer en baisse de 0,6 %. L’indice a plongé de plus de 43 % par rapport à son plus haut historique atteint en juin. Les actions des hyperscalers spécialisés dans l’IA ont globalement reculé, Oracle ORCL.N perdant 5 % et Amazon.com AMZN.O 3 %.

Les entreprises de "néocloud" soutenues par Nvidia , CoreWeave CRWV.O et Nebius Group NBIS.O , ont chacune chuté de plus de 10 % , avant que CoreWeave ne termine à un niveau stable et Nebius en baisse de 2,7 %, tandis qu’IREN IREN.O , Applied Digital APLD.O et Core Scientific CORZ.O ont pour la plupart affiché des évolutions mitigées après des baisses en début de séance.

Les fournisseurs de "néocloud", qui louent des capacités de calcul spécialisées pour l’IA, sont sous pression depuis octobre en raison des inquiétudes liées au financement par emprunt de leur expansion rapide.

Le rendement des obligations de CoreWeave à échéance 2031 US21873SAG30=TE a grimpé à près de 18 %, les cours ayant chuté de près de 2 cents par dollar pour atteindre des niveaux proches de leurs plus bas historiques, selon les données de Tradeweb.

Le coût de l’assurance contre le défaut de paiement des entreprises technologiques a fortement bondi, les spreads des CDS à cinq ans d’Oracle, d’Alphabet, de SpaceX et de CoreWeave atteignant des niveaux records.