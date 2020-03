La chute des prix de l'énergie pèse sur l'inflation

(AOF) - La hausse des prix a fortement ralenti en France et en zone euro en mars, selon les premières estimations. L'inflation est passée de +1,4% en février en rythme annuel à +0,6% dans l'Hexagone et de +1,2% à +0,7% en zone euro. Ce repli trouve son explication dans la forte baisse des cours du pétrole consécutive à la guerre de l'offre entre la Russie et l'Arabie saoudite. Les prix de l'énergie ont ainsi baissé de 3,9% en mars en France.

Cette nette baisse alimente les craintes de déflation alors que les prix à la consommation devraient être pénalisés en avril par les mesures de confinement. Barclays anticipe même une baisse des prix à la consommation au printemps avant un rebond au troisième trimestre.