La chute des obligations et des actions marque une pause alors que le prix du pétrole recule ; publication imminente du rapport clé sur l'IPC

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(Le point sur les marchés européens en fin de matinée)

* Le Brent atteint 109 dollars le baril, avant de reculer sous la barre des 104 dollars

* Les rendements des bons du Trésor américain ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, ils se stabilisent désormais

* Les actions affichent des résultats mitigés: l’Europe en hausse, l’Asie en baisse

* L'IPC américain sera publié plus tard dans la journée, un indicateur clé pour la décision de la Fed la semaine prochaine

par Samuel Indyk et Stella Qiu

La vague de ventes sur les marchés obligataires et boursiers mondiaux a marqué une pause vendredi, les cours du pétrole ayant reculé après avoir atteint leur plus haut niveau depuis quatre mois, même si la récente flambée des coûts de l'énergie a continué d'alimenter les craintes inflationnistes et les anticipations d'un resserrement monétaire de la part des banques centrales.

Le Brent LCOc1 a atteint vendredi son plus haut niveau depuis quatre mois, à 109,97 dollars le baril, après un bond de 6 % la veille, mais il a rapidement subi des pressions à la vente et clôturait en baisse de plus de 3,5 %, à 103,64 dollars. Il s'apprêtait néanmoins à afficher une hausse hebdomadaire de plus de 7,5 %.

Les flux pétroliers sont restés limités dans le détroit d’Ormuz alors que les États-Unis et l’Iran se livraient à des échanges d’attaques , bien que les prix aient baissé après que le Financial Times eut rapporté que les ministres des Affaires étrangères du Moyen-Orient tentaient de conclure un accord temporaire pour gérer le trafic maritime dans cette voie navigable.

Mais les marchés continuent d’intégrer dans leurs cours le risque d’une guerre prolongée. Les commentaires du président Donald Trump, selon lesquels le conflit pourrait se prolonger au-delà des élections de mi-mandat de novembre, n’ont pas arrangé les choses, les rendements obligataires ayant bondi à l’échelle mondiale en raison de craintes accrues d’inflation.

« Les marchés anticipent un scénario de taux plus élevés pendant plus longtemps », a déclaré Gustav Helgesson, stratège macroéconomique chez SEB.

Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans

US10YT=RR était en légère baisse vendredi, à 4,94 %, soutenu par le recul des cours du pétrole. Il avait auparavant atteint son plus haut niveau en près de trois ans, à 4,979 %.

Le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a atteint un nouveau plus haut depuis 19 ans, à 5,3836 %, avant de reculer à 5,352 %. Les rendements obligataires évoluent à l'inverse des cours.

Le rendement à 2 ans US2YT=RR a atteint un nouveau plus haut en 14 mois, à 4,5961 %, après avoir bondi de 12 points de base jeudi, les marchés pariant de plus en plus sur le fait que la Réserve fédérale américaine devra relever ses taux d’intérêt ce mois-ci pour maîtriser l’inflation, une probabilité actuellement évaluée à environ 67 %.

La vague de ventes sur le marché obligataire américain jeudi s’explique en partie par un programme de rachat de bons du Trésor dont le montant s’est avéré inférieur aux 6 milliards de dollars attendus.

En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans

DE10YT=RR a progressé de 1 point de base sur la journée et de 17 points de base sur la semaine, sa plus forte hausse hebdomadaire depuis mars.

TOUS LES REGARDS TURNÉS VERS L'IPC

La récente flambée des cours du pétrole a accru l’importance des données sur les prix à la consommation aux États-Unis pour le mois d’août, attendues plus tard dans la journée, qui pourraient faire pencher la balance en faveur ou contre une hausse des taux de la Fed la semaine prochaine. Les prévisions tablent sur une hausse mensuelle de 0,2 % de l’IPC sous-jacent, bien que les risques penchent vers un chiffre plus élevé, les données de l’IPP publiées cette nuit ayant montré une certaine rigidité.

« Avant chaque publication des chiffres de l’emploi ou de l’IPC, on a l’impression que c’est la plus importante à ce jour, mais on a vraiment le sentiment que c’est le cas cette fois-ci », a déclaré M. Helgesson, de SEB.

« Si nous constatons un écart important par rapport aux prévisions, nous assisterons également à de très fortes fluctuations sur les marchés. »

Les analystes de JPMorgan s’attendent désormais à ce que huit des neuf banques centrales des marchés développés relèvent leurs taux d’intérêt d’ici la fin de l’année, notamment la Fed, la Banque du Japon, les quatre banques centrales européennes, ainsi que les banques centrales d’Australie et de Nouvelle-Zélande.

« Le resserrement devrait pour l’instant rester modéré, mais les risques pesant sur nos prévisions laissent entrevoir davantage de mesures face à une croissance résiliente, une inflation sous-jacente tenace et des pressions sur les prix des matières premières », ont-ils indiqué dans une note.

La Banque centrale européenne a relevé jeudi ses taux d' , pour la deuxième fois cette année, et certains responsables envisagent un nouveau resserrement, notamment en octobre.

UN SOULAGEMENT POUR LES ACTIONS

Les indices boursiers européens ont trouvé un certain réconfort dans la baisse des prix du pétrole et du gaz, même s’ils s’apprêtaient toujours à enregistrer de fortes baisses hebdomadaires. L’indice pan-régional STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,6 % vendredi, mais a reculé de 1,5 % sur la semaine. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 et le S&P 500

ESc1 ont tous deux progressé d’environ 0,6 %.

Les marchés boursiers asiatiques ont clôturé en forte baisse. L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a perdu 1,5 %, tandis que le Nikkei japonais .N225 a chuté de 1,9 %.

Le dollar américain s'est raffermi grâce à la hausse des rendements des bons du Trésor, après avoir gagné 0,4 % jeudi face à ses principales devises homologues. Il =USD a progressé de 0,1 % vendredi, à 99,17. FRX/

L'or a progressé de 0,7 % à 4 344 dollars l'once XAU= après avoir chuté de près de 2 % jeudi. GOL/