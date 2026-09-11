La chute des obligations et des actions marque une pause alors que le prix du pétrole recule après avoir atteint son plus haut niveau depuis plusieurs mois

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* Le Brent atteint 109 dollars le baril, avant de reculer sous la barre des 106 dollars

* Les rendements des bons du Trésor américain ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années et se stabilisent désormais

* Les marchés boursiers sont mitigés: l'Europe en hausse, l'Asie en baisse

* L'IPC américain sera publié plus tard dans la journée; il sera déterminant pour la décision de la Fed la semaine prochaine

(Le point sur les échanges boursiers européens en début de matinée)

par Samuel Indyk et Stella Qiu

La vague de ventes qui a secoué les marchés obligataires et boursiers mondiaux a marqué une pause vendredi, les cours du pétrole ayant reculé après avoir atteint leur plus haut niveau depuis quatre mois, même si la récente flambée des coûts de l'énergie a continué d'alimenter les craintes inflationnistes et les anticipations d'un resserrement monétaire de la part des banques centrales.

Le Brent LCOc1 a atteint vendredi son plus haut niveau depuis quatre mois, à 109,97 dollars le baril, après un bond de 6% la veille, mais il a rapidement subi des pressions à la vente et clôturait en baisse de près de 2%, à 105,90 dollars. Il s'apprêtait néanmoins à enregistrer une hausse hebdomadaire d'environ 10%.

Les flux pétroliers sont restés limités dans le détroit d’Ormuz, alors que les États-Unis et l’Iran se livraient à des échanges d’attaques , tandis que les Houthis, proches de l’Iran, prenaient le contrôle du port yéménite de Mocha, menaçant ainsi les exportations pétrolières saoudiennes en mer Rouge.

Cela a sonné l’alarme pour les marchés, qui commencent à intégrer dans leurs cours le risque d’une guerre prolongée. Les commentaires du président Donald Trump, selon lesquels la guerre pourrait se prolonger au-delà des élections de mi-mandat de novembre, n’ont pas arrangé les choses, les rendements obligataires ayant bondi à l’échelle mondiale en raison de craintes accrues d’inflation.

“Les marchés anticipent un scénario de taux plus élevés pendant plus longtemps”, a déclaré Gustav Helgesson, stratège macroéconomique chez SEB.

Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans

US10YT=RR était pratiquement inchangé vendredi, à 4,946%, après avoir atteint plus tôt son plus haut niveau en près de trois ans, à 4,979%, les obligations ayant bénéficié du recul des cours du pétrole.

Le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a atteint un nouveau plus haut en 19 ans à 5,3836% avant de reculer à 5,359%. Les rendements obligataires évoluent à l’inverse des cours.

Le rendement à 2 ans US2YT=RR a atteint un nouveau pic en 14 mois à 4,5961% après avoir bondi de 12 points de base jeudi, les marchés pariant de plus en plus sur le fait que la Réserve fédérale américaine devra relever ses taux d’intérêt ce mois-ci pour maîtriser l’inflation, une probabilité actuellement estimée à environ 67%.

La vague de ventes sur le marché obligataire américain jeudi s’explique en partie par un programme de rachat d’obligations du Trésor dont le montant s’est avéré inférieur aux 6 milliards de dollars attendus.

En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans

DE10YT=RR a progressé de 1 point de base sur la journée et de 17 points de base sur la semaine, sa plus forte hausse hebdomadaire depuis mars.

TOUS LES REGARDS TOURNÉS VERS L'IPC

La récente flambée des cours du pétrole a accru l’importance des données sur les prix à la consommation aux États-Unis pour le mois d’août, attendues plus tard dans la journée, qui pourraient faire pencher la balance en faveur ou contre une hausse des taux de la Fed la semaine prochaine. Les prévisions tablent sur une hausse mensuelle de 0,2% de l’IPC sous-jacent, bien que les risques penchent vers un chiffre plus élevé, les données de l’IPP publiées cette nuit ayant montré une certaine rigidité.

“Avant chaque publication des chiffres de l’emploi ou de l’IPC, on a toujours l’impression qu’il s’agit de la plus importante à ce jour, mais on a vraiment le sentiment que c’est le cas cette fois-ci”, a déclaré M. Helgesson, de la SEB.

“Si nous constatons un écart important par rapport aux prévisions, nous assisterons également à de très fortes fluctuations sur les marchés.”

DES HAUSSES DE TAUX À VENIR

Les analystes de JPMorgan s’attendent désormais à ce que huit des neuf banques centrales des marchés développés relèvent leurs taux d’intérêt d’ici la fin de l’année, notamment la Fed, la Banque du Japon, les quatre banques centrales européennes, ainsi que les banques centrales d’Australie et de Nouvelle-Zélande.

“Le resserrement devrait pour l’instant rester modéré, mais les risques pesant sur nos prévisions laissent entrevoir davantage de mesures face à une croissance résiliente, une inflation sous-jacente tenace et des pressions sur les prix des matières premières”, ont-ils indiqué dans une note.

La Banque centrale européenne a relevé jeudi ses taux d’intérêt pour la deuxième fois cette année et certains responsables envisagent un nouveau resserrement dès le mois d’octobre.

Les indices boursiers européens ont été soulagés par la baisse des prix du pétrole et du gaz, même s’ils s’apprêtaient toujours à enregistrer de fortes baisses hebdomadaires. L’indice panrégional STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,2% vendredi, mais a reculé de 2% cette semaine. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont gagné 0,3% et ceux sur le S&P 500 ESc1 ont rebondi de 0,4%.

Les marchés boursiers asiatiques ont clôturé en forte baisse. L'indice MSCI, qui regroupe l'ensemble des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS , a perdu 1,5%, tandis que le Nikkei japonais .N225 a chuté de 1,9%.

Le dollar américain s’est raffermi dans le sillage de la hausse des rendements des bons du Trésor, après avoir gagné 0,4% jeudi face à ses principales devises homologues. Il =USD s’est stabilisé vendredi à 99,04. FRX/

L'or a progressé de 0,6% à 4 342 dollars l'once XAU= après avoir chuté de près de 2% jeudi. GOL/