La chute des marchés obligataires mondiaux s'accentue alors que le conflit lié à l'Iran perdure et ravive les craintes inflationnistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les rendements des bons du Trésor américain atteignent leur plus haut niveau depuis un an; ceux des obligations d'État japonaises atteignent des sommets historiques

* La recrudescence des tensions au Moyen-Orient continue d'inquiéter les investisseurs quant à l'inflation et aux risques pesant sur la croissance

* Le Japon devrait émettre de nouvelles obligations pour faire face aux conséquences d'une guerre avec l'Iran

* Les investisseurs misent de plus en plus sur des hausses de taux à l'échelle mondiale

* Les gilts britanniques ont affiché une surperformance inhabituelle lundi

(Mise à jour avec les échanges européens de ce matin) par Alun John et Rae Wee

Les obligations d'État, de Tokyo à New York, ont prolongé leurs pertes lundi, la hausse des prix de l'énergie due au conflit lié à l'Iran ayant attisé les craintes inflationnistes et incité les investisseurs à miser sur des hausses de taux de la part des banques centrales du monde entier.

Les rendements de référence des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR , qui évoluent à l'inverse des prix, ont bondi jusqu'à 3,6 points de base pour atteindre leur plus haut niveau depuis février 2025, à 4,631 %, en début de séance lundi, après avoir grimpé de plus de 20 points de base la semaine dernière.

Le rendement des obligations à deux ans US2YT=RR , qui est le plus sensible à l'inflation et aux anticipations de taux, a atteint un plus haut de 14 mois à 4,105 %, tandis que le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans US30YT=RR a atteint un plus haut d'un an à 5,159 %.

À la mi-matinée en Europe, ces trois titres s'échangeaient juste en dessous de ces sommets, ce qui suffisait néanmoins à jeter une ombre sur les marchés boursiers qui avaient bondi grâce à l'enthousiasme suscité par l'IA ces dernières semaines.

MKTS/GLOB

La vague de ventes d'obligations a fait suite à la hausse des prix du pétrole lundi, les contrats à terme sur le Brent

LCOc1 s'établissant à 111 dollars le baril, alors que les efforts visant à mettre fin au conflit lié à l'Iran semblaient être au point mort après une frappe de drone contre une centrale nucléaire aux Émirats arabes unis.

Plus de deux mois après le début de la guerre, les investisseurs commencent à s'inquiéter des répercussions économiques du conflit, craignant que les prix élevés de l'énergie n'entraînent une hausse générale des prix et n'obligent les banques centrales à relever leurs taux d'intérêt.

Les marchés anticipent désormais une probabilité de plus de 50 % que la Réserve fédérale relève ses taux d'ici décembre, selon l'outil CME FedWatch, afin de lutter contre la hausse de l'inflation. Avant la guerre, les investisseurs s'attendaient à ce que la Fed abaisse ses taux cette année.

Les turbulences sur les marchés sont au cœur des préoccupations des ministres des Finances du G7 qui se sont réunis lundi à Paris.

"Nous ne sommes plus dans une période où la dette publique n’est pas un sujet", a déclaré le ministre français des Finances, Roland Lescure, aux journalistes à son arrivée à la réunion.

Kenneth Broux, responsable de la recherche sur les devises et les taux chez Société Générale, a déclaré que pour mettre fin à ce qu'il a qualifié de "krach au ralenti" sur le marché obligataire, il faudrait un recul des prix du pétrole, des craintes de récession suffisamment fortes pour déclencher une ruée vers les obligations en tant que valeur refuge, ou des prix suffisamment bas pour attirer les acheteurs.

LES RENDEMENTS DES OBLIGATIONS JAPONAISES ATTEIGNENT UN NIVEAU RECORD

La vague de ventes de lundi a été aggravée par l'annonce selon laquelle le gouvernement japonais devrait émettre de nouvelles obligations d'État afin de financer un budget supplémentaire prévu pour amortir le choc économique du conflit lié à l'Iran, ce qui aggraverait encore les finances publiques déjà sous pression.

Les rendements des obligations d'État japonaises à 30 ans (JGB) ont bondi de plus de 10 points de base pour atteindre un niveau record de 4,200 % JP30YTN=JBTC , tandis que le rendement à 10 ans JP10YTN=JBTC a atteint son plus haut niveau depuis octobre 1996, à 2,800 %.

Eugene Leow, stratège senior en taux chez DBS, a déclaré que l'annonce d'un budget supplémentaire allait aggraver les inquiétudes actuelles sur le marché obligataire.

"Le sentiment était déjà morose à l'approche de la clôture de la semaine dernière. Les dépenses budgétaires supplémentaires du Japon ont sans aucun doute aggravé la situation", a déclaré M. Leow.

"On assiste à une réévaluation progressive des courbes de rendement dans la région, alors que les investisseurs sont aux prises avec des craintes inflationnistes."

Les obligations de la zone euro ont également été sous pression, le rendement allemand à 10 ans, référence pour la zone euro, atteignant son plus haut niveau en 15 ans à 3,193 %

DE10YT=RR , prolongeant ainsi la hausse de 14 points de base enregistrée la semaine dernière.

Les marchés estiment à 80 % la probabilité que la Banque centraleeuropéenne relève ses taux d'intérêt le mois prochain 0#EURIRPR et anticipent trois hausses d'ici la fin de l'année. Avant le conflit lié à l'Iran, on s'attendait à ce que la BCE maintienne ses taux inchangés cette année.

LES PRESSIONS INFLATIONNISTES SE CONFIRMENT

La chute des obligations de lundi fait suite à une forte vague de ventes la semaine dernière, les investisseurs ayant été effrayés par une série récente de chiffres d'inflation plus élevés que prévu à l'échelle mondiale, en particulier aux États-Unis.

"Le fait que nous voyions désormais des données venir étayer les craintes inflationnistes qui pèsent sur le marché depuis le début du conflit au Moyen-Orient est, je pense, déterminant", a déclaré Nick Twidale, analyste en chef des marchés chez ATFX Global.

Les données de la semaine dernière ont montré que les prix à la consommation aux États-Unis et les prix à la production avaient bondi en avril, avec des chiffres similaires observés en Chine , en Allemagne et au Japon .

Une grande attention avait également été accordée au sommet de deux jours entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping la semaine dernière, mais les espoirs des investisseurs de voir ces discussions déboucher sur une avancée décisive dans le conflit lié à l'Iran ont été déçus.

Bien que la chute des obligations ait été mondiale, bon nombre des facteurs à l'origine de celle-ci étaient, au moins en partie, de nature locale.

La Grande-Bretagne a été au cœur de la vague de ventes la semaine dernière, dans un contexte de bouleversements politiques nationaux, l'avenir du Premier ministre Keir Starmer ayant été remis en question après de mauvais résultats aux élections locales, ce qui a fait craindre aux investisseurs qu'il ne soit contraint de démissionner et remplacé par un challenger plus à gauche.

Lundi, cependant, les gilts ont affiché une performance inhabituellement supérieure à la moyenne, le rendement à 10 ans reculant de 4 points de base à 5,14 %. Il avait bondi de 26 points de base la semaine dernière pour atteindre un plus haut en 18 ans à 5,187 %. GB10YT=RR