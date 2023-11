La chute des exportations chinoises s'est accélérée en octobre, avec un recul de 6,4% sur un an, selon des chiffres publiés par les douanes du pays mardi, un chiffre qui n'incite pas à l'optimisme pour la croissance de la Chine.

( AFP / STR )

Les exportations sont historiquement un levier de croissance clé pour la deuxième puissance économique mondiale et leur baisse depuis désormais six mois consécutifs a un impact direct sur l'emploi.

La chute enregistrée en octobre est nettement supérieure au recul de 3,5% attendu par le consensus d'analystes réuni par Bloomberg. C'est plus que le repli de 6,2% subi en septembre.

A l'exception d'un bref rebond en mars et avril, les exportations n'ont cessé de diminuer depuis octobre 2022.

Les exportations chinoises souffrent du "ralentissement de la dynamique économique aux Etats-Unis et en Europe", a commenté Zhang Zhiwei, économiste de Pinpoint Asset Management, en ajoutant que la demande extérieure resterait probablement faible dans les mois à venir.

Les importations ont, en revanche, augmenté de 3%, contre une baisse prévue de 5%, enregistrant ainsi leur premier mois de croissance en glissement annuel depuis la fin de l'année dernière.

Toutefois, M. Zhang a relevé auprès de l'AFP que la "surprise positive" d'octobre concernant les importations ne suffisait pas à déterminer si la demande intérieure s'améliore, soulignant que d'autres indicateurs, tels que les ventes au détail, sont nécessaires.

"Néanmoins, la politique fiscale étant devenue plus proactive, une reprise de la demande intérieure est probable dans les mois à venir", a-t-il estimé.

La Chine a enregistré une croissance économique modérée au troisième trimestre, alors que Pékin cherche à atteindre son but officiel d'une expansion "d'environ 5%" en 2023, l'un de ses objectifs les plus bas depuis des années.

La croissance chinoise n'a progressé que de 0,8% entre le premier et le deuxième trimestre cette année et le chômage des jeunes a atteint en juin un niveau record à plus de 20%, selon des chiffres officiels dont la publication est depuis suspendue.

Pékin a déclaré le mois dernier qu'il émettrait des obligations souveraines pour un montant de 1.000 milliards de yuans (128 milliards d'euros) afin de stimuler les dépenses d'infrastructure. Le gouvernement a également mis en place des mesures de relance ciblées pour divers secteurs, en particulier le marché immobilier en difficulté.

La Chine est entrée en déflation en juillet pour la première fois depuis 2021, mais elle a rebondi modestement en août.