La chute des cours des puces fait basculer Taïwan vers sa pire semaine depuis 1990 ; les marchés boursiers asiatiques reculent

par Rajasik Mukherjee

Les actions taïwanaises ont chuté de plus de 6 % vendredi et s'apprêtaient à connaître leur pire semaine depuis plus de trois décennies, les investisseurs ayant liquidé leurs positions liées à l'IA en raison de craintes concernant les valorisations, la rentabilité et l'augmentation de l'endettement.

L'indice boursier de référence taïwanais .TWII a perdu 6,7 %, atteignant son plus bas niveau depuis la mi-avril, ce qui a porté sa perte hebdomadaire à plus de 16 %, soit la plus forte chute sur cinq jours depuis 1990. Le géant des semi-conducteurs TSMC 2330.TW a chuté d'environ 6 %.

Selon les données de LSEG, l'indice a perdu 1 120 milliards de dollars depuis le 6 octobre, date à laquelle il avait atteint un plus haut historique.

Les actions sud-coréennes .KS11 ont également chuté de plus de 5 %, atteignant leur plus bas niveau depuis plus de neuf mois, Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS perdant chacune 7 %.

Cela a entraîné l'indice boursier MSCI EM Asia .MIMS00000PUS à reculer de plus de 4 %, atteignant des niveaux qui n'avaient plus été observés depuis début avril. L'indice a perdu près de 9 % cette semaine, ce qui le met en passe d'enregistrer sa pire semaine depuis la mi-mars 2020.

La vague de ventes s'est propagée aux marchés boursiers d'Asie du Sud-Est: les actions en Thaïlande .SETI et à Singapour .STI ont chuté d'environ 2 % chacune, tandis que celles aux Philippines .PSI ont plongé de plus de 4 %, atteignant leur plus bas niveau depuis avril 2020.

Les devises régionales ont également subi des pressions en raison des ventes étrangères: la roupie indonésienne IDR= a oscillé près de son plus bas historique de 18 285 pour un dollar américain, tandis que le peso philippin PHP= , le baht thaïlandais THB=TH et le won coréen KRW= ont légèrement reculé.

QUAND LES PUCES SONT EN BAISSE

Le secteur de l'IA a été frappé par des inquiétudes liées aux valorisations, à l'endettement croissant du secteur, à l'opposition grandissante aux centres de données et au départ de Jensen Huang de Nvidia NVDA.O , ce qui a déclenché un dénouement agressif des positions surchargées.

Même l'introduction en bourse record d'Anthropic , suivie d'un premier jour de cotation qui s'est essoufflé plus tard dans la séance de jeudi, n'a pas réussi à déclencher un rebond plus général.

Cette prudence s'est répercutée en Asie, où les investisseurs ont vendu les titres des fabricants de puces taïwanais et sud-coréens, principaux bénéficiaires du marché mondial de l'IA.

TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces sous contrat et un fournisseur clé de Nvidia, a atteint son plus bas niveau depuis plus de sept mois et s'apprêtait à connaître sa pire semaine depuis octobre 1997. Le concepteur de puces MediaTek 2454.TW a chuté de près de 10 %.

Le sud-coréen SK Hynix 000660.KS a perdu plus de 7 %, tandis que Samsung Electronics 005930.KS — leader mondial des puces mémoire — a chuté de 7 %, atteignant son plus bas niveau en deux semaines.

"Cette vague de ventes s'explique en partie par les valorisations des entreprises du secteur de l'IA, mais l'ampleur de la baisse nous indique qu'il y a d'autres facteurs en jeu", a déclaré Dilin Wu, stratège en recherche chez Pepperstone.

"Même les résultats exceptionnels de Nvidia n'ont pas suffi à rassurer les investisseurs quant à la pérennité des dépenses liées à l'IA… Si l'on ajoute à cela les ventes étrangères et les appels de marge, la baisse peut rapidement s'autoalimenter."

POINTS FORTS:

** Le rendement des obligations d'État indonésiennes à 10 ans ID10YT=RR à 7,608 %

** Trump dévoile 17 milliards de dollars de contrats en Asie du Sud-Est pour des entreprises américaines, selon la Maison Blanche

** L'inflation sous-jacente japonaise s'accélère en octobre, renforçant les anticipations de hausse des taux

** Le déficit courant de l'Indonésie s'est considérablement réduit au troisième trimestre

Indices boursiers et devises asiatiques à 05h24 GMT PAYS CODE RIC FX % QUOTIDIEN FX % FX DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE INDICE ACTIONS % QUOTIDIEN ACTIONS % DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE Japon JPY= +0,35 -1,55 .N225 - 4,84 9 ,13 Chine CNY=CFXS +0,33 +4,72 .SSEC -1,84 -11,51 Inde INR=IN +0,35 -3,33 .NSEI 5,49 -2,27 Indonésie IDR= -0,19 -8,76 .JKSE -1,50 -40,83 Malaisie MYR= +0,02 -1,29 .KLSE -0,78 -7,51 Philippines PHP= -0,21 -7,86 .PSI -3,83 -12,97 Corée du Sud KRW= -0,25 +7,65 .KS11 -5,85 14,79 Singapour SGD= +0,10 -0,36 .STI -2,12 7,01 Taïwan TWD=TP -0,14 -4,70 .TWII -6,76 23,71 Thaïlande THB=TH -0,01 -7,41 .SETI -1,77 14,83

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