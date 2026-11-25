Les valeurs liées à l'IA ont été malmenées pour la deuxième journée consécutive mercredi, les inquiétudes des investisseurs concernant la hausse des coûts et la dynamique d'endettement inquiétante ayant fait chuter les actions de nombreux grands acteurs du secteur à de nouveaux plus bas sur 52 semaines .

Le titre du laboratoire d’IA Anthropic ANT.O a atteint un plus bas à 73,85 dollars peu après l’ouverture, soit 11 % de moins que son prix d’introduction en bourse de la semaine dernière. Alphabet GOOGL.O a chuté de 4,7 % et a atteint son plus bas niveau sur 52 semaines, soit environ 35 % de moins que son niveau en milieu d’année. Le géant des puces électroniques Broadcom AVGO.O , l’un des fers de lance de la formidable remontée des semi-conducteurs en milieu d’année, a reculé de 5,8 % et a atteint son plus bas niveau sur 52 semaines, ce qui le place à 41 % en dessous de son plus haut niveau de 2026.

Cette déroute reflétait en partie le recul de l’optimisme qui régnait auparavant dans le secteur de l’IA, alimenté notamment par les victoires démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis, qui laissent présager une réglementation plus stricte et un déploiement de l’IA plus lent et plus coûteux. Le sentiment des investisseurs a encore été pesé mercredi par la proposition de l’administration Trump d’instaurer de nouveaux droits de douane sur les importations en provenance de 14 partenaires commerciaux, ainsi que par les données indiquant que l’inflation américaine avait encore augmenté en octobre.

Mais cette vague de ventes, qui a débuté peu après le record historique atteint par l’indice Nasdaq Composite le 6 octobre .IXIC et s’est nettement intensifiée au cours de la seconde quinzaine de novembre, a également mis en évidence les inquiétudes grandissantes concernant les fondements financiers d’une expansion des infrastructures de plus en plus financée par d’importantes émissions de dette — une pratique qui tend à rendre les marchés plus fragiles et plus vulnérables à un retournement de tendance.

Dans la nuit à Tokyo, l’action SoftBank 9984.T , actionnaire d’OpenAI, a chuté de 14 %, soulignant les craintes que le créateur de ChatGPT, OpenAI, ne se heurte à une résistance croissante dans sa recherche de fonds. SoftBank , qui est également un investisseur majeur dans le fabricant de puces Arm ARM.O , affiche une baisse de plus de 40 % depuis le début de l’année.

Nvidia NVDA.O , partenaire majeur d’OpenAI dans le domaine des centres de données et d’autres aspects de l’écosystème de l’IA, a chuté de 8,5 % pour atteindre un nouveau plus bas. Les entreprises dites « néocloud », qui soutiennent la capacité des centres de données dédiés à l’IA, ont fait l’objet de nouvelles critiques, reflétant en partie les inquiétudes quant à leur capacité à lever des fonds pour soutenir leurs ambitieux projets de développement.

“Il semble que ces entreprises essaient de se surpasser les unes les autres en termes de montants investis , mais il faut prouver que cela en vaut la peine, et c’est là que Wall Street répond: “Je ne sais pas”,” a déclaré Todd Schoenberger, directeur des investissements chez CrossCheck Management.

VERS UN MARCHÉ BAISSIER

L’indice Nasdaq-100 .NDX affichait une baisse de 4 % en milieu de matinée. L’indice a brièvement chuté de 20 % par rapport à son plus haut historique de clôture du 6 octobre, un niveau qui confirmerait l’entrée dans un marché baissier s’il se maintenait jusqu’à la clôture de mercredi.

Les inquiétudes concernant les fondements du boom de l’IA étaient si importantes que même les entreprises affichant de solides résultats ont été emportées par la vague baissière, ce qui reflète en partie les fortes hausses du cours de leurs actions enregistrées plus tôt dans l’année. Dell Technologies DELL.N a chuté de 5,7 % mercredi, bien que le fabricant de serveurs ait revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels pour la troisième fois cette année et approuvé un programme supplémentaire de rachat d’actions de 25 milliards de dollars. Le cours de l’action Dell a plus que doublé depuis le début de l’année.

HPE HPE.N , fabricant concurrent de serveurs d’IA, a chuté de 16,3 % mardi après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année. L’action d’Ambarella AMBA.O , dont la capitalisation boursière s’élève à 2 milliards de dollars, a chuté de 20,9 % après que le fabricant de semi-conducteurs pour l’IA a annoncé un chiffre d’affaires prévisionnel pour le quatrième trimestre inférieur aux estimations des analystes.

L’indice des puces électroniques de Philadelphie .SOX a reculé de 7 %, atteignant son plus bas niveau depuis plus de sept mois. L’indice a chuté de plus de 43 % par rapport à son plus haut historique atteint en juin. Les actions des hyperscalers spécialisés dans l’IA ont globalement baissé, Oracle ORCL.N reculant de 8 % et Amazon.com AMZN.O de 6 %.

Les entreprises de « néocloud » soutenues par Nvidia, CoreWeave CRWV.O et Nebius Group NBIS.O , ont chacune chuté de plus de 10 %, tandis qu’IREN IREN.O , Applied Digital APLD.O et Core Scientific CORZ.O ont perdu entre 6,9 % et 10,8 %.

Les fournisseurs de « néocloud », qui louent des capacités de calcul spécialisées pour l’IA, sont sous pression depuis octobre en raison des inquiétudes liées au financement par emprunt de leur expansion rapide.

Le rendement des obligations de CoreWeave à échéance 2031 US21873SAG30=TE a grimpé à près de 18 %, les cours ayant chuté de près de 2 cents par dollar pour atteindre des niveaux proches de leurs plus bas historiques, selon les données de Tradeweb.

Le coût de l’assurance contre le défaut de paiement des entreprises technologiques a fortement augmenté, les spreads des CDS à cinq ans d’Oracle, d’Alphabet, de SpaceX et de CoreWeave atteignant des niveaux records.