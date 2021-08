La chute des actions coréennes se poursuit

Les inquiétudes concernant la hausse du variant delta et la réduction progressive des émissions de la Réserve fédérale américaine ont freiné les marchés.

Le KOSPI 100, l'indice de référence sud-coréen, a chuté de 1,94 % aujourd'hui pour atteindre son niveau le plus bas depuis décembre 2020. Les inquiétudes concernant la hausse du variant delta et la réduction progressive des émissions de la Réserve fédérale américaine ont freiné les marchés.

Les investisseurs continuant d'évacuer les deux plus grands fabricants mondiaux de cartes mémoire, SK Hynix et Samsung Electronics, qui ont chuté de 1,44 % et 1,08 %, respectivement. Les étrangers ont vendu 274,74 millions de dollars d'actions sur le marché principal.

Le iShares MSCI South Korea ETF (EWY), le plus grand ETF sud-coréen avec 5,98 milliards de dollars d'actifs sous gestion, a chuté de -1,82 % depuis le début de la semaine. Le fonds investit dans des actions sud-coréennes de grande et moyenne capitalisation.

