** Les valeurs liées à l'IA reculent alors que Nvidia NVDA.O cède les gains enregistrés après la publication de ses résultats , ce qui pèse sur le sentiment concernant les infrastructures d'IA et les dépenses liées aux centres de données
** L'action Nvidia recule de 2,7%, après avoir progressé de 2,7% lors des échanges avant l'ouverture
** “Les inquiétudes liées aux problèmes technologiques, associées à un recul des dépenses consacrées aux centres de données et à l’IA, ont incité les investisseurs à se montrer prudents quant à une exposition excessive à un secteur qui pourrait connaître l’éclatement d’une bulle”, explique Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth
** Les fabricants de puces Marvell Technology MRVL.O et Intel INTC.O progressent de 2,1% à 3,1%, tandis que le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O recule de 2,2%
** Les fabricants de serveurs Dell Technologies DELL.N et Hewlett Packard Enterprise HPE.N reculent respectivement de 3,5% et 1,1%
** La société de stockage de données Sandisk SNDK.O et l'opérateur de centres de données IREN IREN.O perdent respectivement 3,9% et 4,5%(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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