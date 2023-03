La chute de Credit Suisse fait trembler les marchés

A contrario, Bolloré s'est hissé en tête du SBF 120 porté par une nette progression de 8%. Seules deux valeurs du CAC ont terminé dans le vert, Sanofi et Orange.

Côté valeurs, celles liées au secteur bancaire ont accusé un fort recul : -12,18% pour Société Générale, - 10,11% pour BNP Paribas et - 5,21% pour Crédit Agricole.

C'est dans ce contexte bien particulier plombé par l'effondrement des valeurs bancaires qu'intervient demain la décision de politique monétaire de la BCE, qui va inévitablement prendre en considération l'effondrement de SVB aux Etats-Unis et des craintes liées à Credit Suisse en Europe.

L'établissement helvète, qui a dévissé de 24% a affiché un nouveau plus bas historique.

La Saudi National Bank, premier actionnaire de Credit Suisse avec 9,88% du capital, n'envisage pas d'engager plus d'argent pour soutenir l'établissement helvète, selon une interview du président de la banque saoudienne à Bloomberg.

Après la chute de la banque californienne SVB en fin de semaine dernière et l'effet de contagion dans le secteur qui s'en est suivi, c'est un acteur de premier plan, Credit Suisse, qui a fait flancher ce mercredi les banques européennes.

