La chute d'Anthropic remet en question les prévisions optimistes de Wall Street concernant les futurs bénéfices liés à l'IA

La chute du cours de l’action d’Anthropic ( ANT.O ) sous son prix d’introduction en bourse a renforcé la méfiance des investisseurs face aux valorisations élevées des entreprises technologiques, les marchés se demandant de plus en plus si même les principaux bénéficiaires du boom de l’IA sont capables de générer suffisamment de bénéfices pour justifier leurs valorisations.

Les actions du développeur de Claude se négociaient autour de 80,50 dollars , bien en dessous de leur prix d’offre de 83 dollars et près de 30 % en dessous de leur cours d’ouverture du 19 novembre .

Ce revirement rapide met en évidence une inquiétude croissante quant au prix que les investisseurs sont prêts à payer pour la croissance future, alors même que les perspectives de bénéfices s’améliorent pour de nombreuses entreprises tirant profit de l’intelligence artificielle.

Sur les 86 entreprises de l’indice Nasdaq-100 .NDX affichant des multiples de bénéfices positifs et pour lesquelles des données de révision des bénéfices sont disponibles, 60 ont vu leurs prévisions de bénéfices à 12 mois augmenter au cours des trois derniers mois, selon une analyse de Reuters réalisée à partir des données de LSEG. Pourtant, les actions de 37 de ces entreprises ont reculé sur la même période.

L’action Nvidia NVDA.O a chuté d’environ 25 % au cours des trois derniers mois malgré une hausse de près de 20 % de ses prévisions de bénéfices, en partie en raison des fluctuations liées au départ soudain et à la réintégration de son directeur général Jensen Huang , tandis que Marvell Technology MRVL.O et Lumentum LITE.O ont chacune perdu plus de 40 % de leur valeur boursière alors même que les estimations de bénéfices progressaient respectivement de 15 % et 20 %.

DES ATTENTES ÉLEVÉES

Malgré cette vague de ventes, d’importantes primes de valorisation persistent.

Les 25 entreprises les plus chères du Nasdaq-100 — dont beaucoup sont exposées à l’IA, à la conduite autonome et à d’autres technologies émergentes — se négociaient à un multiple médian de 38 fois les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois, contre 18 fois pour les autres entreprises affichant des multiples de bénéfices positifs, selon les calculs de Reuters.

Anthropic illustre à quel point la croissance future est déjà intégrée dans les cours des actions technologiques.

L’estimation de la juste valeur établie par Morningstar, à 92 dollars par action — soit seulement 12 % de plus que le dernier cours de clôture d’Anthropic —, table sur une multiplication par près de sept de son chiffre d’affaires annuel au cours des cinq prochaines années. Les estimations de Morningstar varient entre 25 et 188 dollars par action selon différents scénarios, ce qui souligne à quel point la valorisation d’Anthropic est sensible aux hypothèses concernant sa croissance et sa rentabilité futures.

La réévaluation des valorisations a été inégale au sein du secteur technologique.

Les multiples cours/bénéfices prévisionnels des entreprises de cybersécurité Fortinet FTNT.O et Palo Alto Networks PANW.O ont enregistré les plus fortes hausses au cours des trois derniers mois, progressant respectivement de 11,5 % et 10,8 %. Les multiples de Sandisk SNDK.O , Nvidia, Intuit Inc INTU.O et Analog Devices ADI.O ont quant à eux connu les baisses les plus marquées, reculant de 15 % à 26 %, selon les données de LSEG.

"Les investisseurs sont prêts à payer le prix fort pour des bénéfices qu’ils jugent durables et à sous-évaluer ceux qu’ils estiment éphémères", a déclaré Christopher Gannatti, directeur mondial de la recherche chez le gestionnaire d’actifs WisdomTree.

M. Gannatti a opposé la valorisation élevée de Palantir au multiple nettement inférieur du fabricant de puces mémoire Micron, faisant valoir que les prix élevés de la mémoire pourraient stimuler l’offre et, à terme, faire baisser les prix et les bénéfices.

Palantir se négocie à 65 fois ses bénéfices prévisionnels, contre seulement 3,5 fois pour Micron, selon les données de LSEG.

LE COÛT DE LA CROISSANCE

Le coût de la croissance que laissent entrevoir ces valorisations constitue une autre menace pour la rentabilité future.

CRWV.O , de CoreWeave, a annoncé une hausse de 168 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, à 3,66 milliards de dollars, et un carnet de commandes de 132,5 milliards de dollars. Pourtant, ce fournisseur de solutions informatiques basées sur l’IA a enregistré une perte nette de 709 millions de dollars et prévoit des dépenses d’investissement comprises entre 37 et 39 milliards de dollars cette année.

"Les avancées technologiques ne se traduisent pas automatiquement par des rendements attractifs sur le capital", a déclaré Troy Hooper, codirecteur des marchés des capitaux propres pour les Amériques chez Mergermarket. "Il y a un an, les investisseurs payaient une prime bien plus importante pour la promesse de l’IA. Aujourd’hui, ils obtiennent des preuves plus tangibles de cette promesse et recherchent des bénéfices plus solides."

La concurrence croissante pourrait faire baisser les prix de l’IA pour les clients, au détriment des entreprises qui investissent massivement dans cette technologie, a ajouté M. Hooper.

Willis Tsai, responsable des actions mondiales chez Nuveen, a déclaré que la hausse des charges d’amortissement liées aux puces et aux serveurs d’IA pourrait éroder les marges bénéficiaires des entreprises du cloud, alors même que la demande en capacité de calcul augmente.