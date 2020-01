Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine viole une résolution de l'Onu sur les immigrés nord-coréens-représentant US Reuters • 23/01/2020 à 04:45









WASHINGTON, 23 janvier (Reuters) - La Chine n'a pas expulsé les travailleurs nord-coréens présents sur son sol comme le prévoyait une résolution des Nations unies, a déclaré mercredi un haut représentant américain, ajoutant que Washington avait pour cette raison sanctionné la semaine dernière deux entités liées à la Corée du Nord. En vertu des sanctions adoptées à l'Onu en décembre 2017 afin d'assécher les finances de la Corée du Nord en raison de la poursuite de ses programmes nucléaire et balistique, tous les pays hébergeant des travailleurs nord-coréens devaient les renvoyer chez eux avant la fin de l'année 2019. Les Etats-Unis ont estimé par le passé que la Corée du Nord percevait annuellement 500 millions de dollars envoyés par la centaine de milliers d'ouvriers nord-coréens travaillant à l'étranger, dont environ 50.000 d'entre eux en Chine et 30.000 en Russie. D'après un haut représentant du département d'Etat américain, "la plupart" des pays ont respecté la résolution de l'Onu et renvoyé les immigrés nord-coréens. Mais, a-t-il ajouté, "nous savons qu'un pays en particulier présentant la vaste majorité de travailleurs immigrés nord-coréens n'a pas pris de mesure". Répondant à une question, ce représentant a confirmé qu'il s'agissait de la Chine. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de l'ambassade de Chine à Washington. Le Conseil de sécurité de l'Onu attend d'ici fin mars un rapport des pays pour faire part du nombre de travailleurs nord-coréens qu'ils ont renvoyés en Corée du Nord. Dans un rapport transmis en mars dernier au Conseil de sécurité, Pékin a dit avoir renvoyé chez eux la moitié des travailleurs nord-coréens qui avaient émigré en Chine, sans préciser leur nombre. (David Brunnstrom; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.