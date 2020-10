La Chine va taxer le caoutchouc européen et américain

(AOF) - Vendredi, le ministère chinois du commerce a déclaré qu'il imposera dès le 28 octobre des mesures temporaires antidumping sur les importations de caoutchouc en provenance des États-Unis, de la Corée du Sud et de l'Union européenne, a rapporté Reuters. "L'industrie nationale a subi des préjudices importants et il existe une relation causale entre le dumping et ces préjudices", a ainsi déclaré le ministère dans un communiqué sur son site Internet. Ces mesures font suite à une enquête lancée en juin 2019.