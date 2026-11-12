 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Chine se félicite d'un renforcement de la coopération en matière d'investissement avec Invesco, a déclaré le vice-Premier ministre
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 13:39

Ajouter Boursorama à vos sources

Le vice-Premier ministre chinois He Lifeng a déclaré que la Chine poursuivait son ouverture financière à haut niveau et invitait les entreprises étrangères, notamment Invesco IVZ.N , à renforcer leurs investissements et leur coopération en Chine, a rapporté jeudi l'agence de presse officielle Xinhua.

Lors d'une rencontre avec Andrew Schlossberg, directeur général d'Invesco, à Pékin, M. He a déclaré que l'économie chinoise restait résiliente et dynamique, selon Xinhua.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

Valeurs associées

INVESCO
28,635 USD NYSE -0,80%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 352,45 +0,23%
Pétrole Brent
93,86 +1,51%
ADOCIA
4,342 -0,87%
SOITEC
104,1 -3,92%
2CRSI
18,06 -3,73%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank