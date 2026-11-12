La Chine se félicite d'un renforcement de la coopération en matière d'investissement avec Invesco, a déclaré le vice-Premier ministre

Le vice-Premier ministre chinois He Lifeng a déclaré que la Chine poursuivait son ouverture financière à haut niveau et invitait les entreprises étrangères, notamment Invesco IVZ.N , à renforcer leurs investissements et leur coopération en Chine, a rapporté jeudi l'agence de presse officielle Xinhua.
Lors d'une rencontre avec Andrew Schlossberg, directeur général d'Invesco, à Pékin, M. He a déclaré que l'économie chinoise restait résiliente et dynamique, selon Xinhua.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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