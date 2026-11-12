La Chine se félicite d'un renforcement de la coopération en matière d'investissement avec Invesco, a déclaré le vice-Premier ministre

Le vice-Premier ministre chinois He Lifeng a déclaré que la Chine poursuivait son ouverture financière à haut niveau et invitait les entreprises étrangères, notamment Invesco IVZ.N , à renforcer leurs investissements et leur coopération en Chine, a rapporté jeudi l'agence de presse officielle Xinhua.

Lors d'une rencontre avec Andrew Schlossberg, directeur général d'Invesco, à Pékin, M. He a déclaré que l'économie chinoise restait résiliente et dynamique, selon Xinhua.